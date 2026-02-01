Yaşlılık sigortası geliyor: Devlet destekli yeni modelin detayları belli oldu

Hükûmetin hazırlıklarını sürdürdüğü düzenleme, yaşlılık veya sürekli bakıma ihtiyaç duyulan durumlarda devreye girecek özel bir sigorta sisteminin kurulmasını amaçlıyor. Bu kapsamda vatandaşlardan sınırlı bir katkı payı alınması, finansman yükünün ise ağırlıklı olarak kamu tarafından karşılanması planlanıyor.

Söz konusu uzun süreli bakım sigortası, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Programı’na da dahil edildi. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin kalıcı ve sürdürülebilir şekilde finanse edilebilmesi için sigorta altyapısının oluşturulacağı belirtilirken, sistemin genel sağlık sigortasına benzer bir modelle işlemesi ve bakım masraflarının önemli bölümünün devlet güvencesinde karşılanması hedefleniyor.

Primlerin büyük bölümü devlet tarafından karşılanacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların bir katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı'na da giren sistemle, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Devlet destekli hizmet dönemi başlıyor

Yeni sistem, yaşlı vatandaşların genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik şemsiyesine alınmasını ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Türkiye’de hayata geçirilecek sistem ile, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi de amaçlanıyor.

Özellikle demans, alzaymır ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı ifade ediliyor. Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya girecek.

Türkiye'de yaşlı nüfus en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20’nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu.

İlgili kurumların yaptığı projeksiyonlarda mevcut senaryo devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durum Türkiye’de aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun artmasını da beraberinde getirecek.