Yaşlılıkta bakım sigortası geliyor

SELÇUK ALTUN

Bireysel Emeklilik Siteminde (BES) yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aştığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu alanda ürün geliştirmeye devam edildiğini ve yaşlılıkta bakım sigortası için çalışma yapıldığını açıkladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 3. yıl resepsiyonu Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’da gerçekleştirilen resepsiyona sigortacılık başta olmak üzere finans-sermaye piyasalarının üst düzey yöneticileri ile aktör ve paydaşları katıldı.

BES’te 18 yaş altı sınırının geçen yılsonunda kaldırıldığını ve sisteme bir yıl gibi kısa bir sürede giren çocuk sayısının 500 bini aştığını aktaran Nebati, “Çocukların işi tamam, şimdi sıra yaşlılarımızda. Bir adım daha atıyoruz ve evde bakım sigortasını sektöre kazandıracağız” dedi.

Bu konuyu çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Nebati, “Hepimiz yaşlanacağız. Çocuklarımızı bize bakmakla yormayalım. Finansal mimarinin içerisinde bu konuyu yerleştireceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yasal değişiklikleri de yapacağız. Yaşlılıkta daha iyi şartlarda bakım için bu sigortayı hep beraber geliştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili EKONOMİ gazetesine konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise, “Bakım sigortası ve uzun süreli sağlık sigortası üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 3 bakanlık bu işin içerisinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Dünyadaki uygulamalarına bakıyoruz, henüz model net değil. Ama bu yönde bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve kamu-özel işbirliğiyle bir yapı geliştireceğiz. İrade var, tasarım ve model geliştirme aşamasındayız. Tahminen çalışmalar 3 ay gibi bir süre sonucunda vücut bulur” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati; “Türkiye Yüzyılı programımızla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak için ilerliyoruz. Bu kapsamda, sürdürdüğümüz en önemli çalışmalardan biri de, ‘finansal mimari’ alanında ülkemizin daha üst bir seviyeye çıkarılmasına yönelik çalışmalardır. Finansal piyasalarımızın dengeli ve sürdürülebilir şekilde gelişimini sağlamayı teminen, sigorta ve özel emeklilik ile sermaye piyasalarımızın finans sisteminden aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin önemine değinen Bakan Nebati, “Bu iki sektör, dijitalleşme sürecindeki gelişmeleri yakından takip ederek dijital platformlara önemli yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Sektörümüzün geliştireceği yenilikçi ürünlerle, mevcut potansiyeli daha da fazla harekete geçirebileceğine inanıyoruz. Bu süreçte, biz de bakanlığımız ve SEDDK olarak sektörümüzün her daim destekçisi olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

‘Türkiye Yüzyılı’nın istikrarın, istikbalin ve değerlerin hâkim olduğu bir refah yüzyılı olacağını belirten Bakan Nebati, “Bu yolda, sigortacılık sektörümüzde tüm paydaşların atacağı her adım, ülkemizin güçlü yarınlarının ve Türkiye Yüzyılının teminatıdır. Bir yandan muhtemel tüm riskleri, geliştireceğiniz enstrüman ve süreçlerle bertaraf ederken, oluşan yeni fırsat alanlarını da ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde değerlendireceğinize inancım tamdır” diye konuştu.

“SİGORTACILIĞIN TOPLAM VARLIĞI 610 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise, kurumun 3.yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, “2019 yılında faaliyetlerine başlayan kurumumuz kurulduğu günden bu yana sigortalıların korunması ve güvenilir, istikrarlı, uluslararası piyasalara entegre bir sektörün varlığını sağlamak misyonu ve hükümetimizin desteği ile kuruluş sürecini tekemmül ettirerek yoluna devam etmektedir” dedi.

Sigorta-özel emeklilik sektörlerinin her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim ve yatırıma dayalı Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye’nin küresel krizleri fırsata dönüştüren dinamik yapısı sayesinde ekonomimizin yüksek büyüme performansı sektörümüze de yansımış olup, 2022 yılında enflasyonun oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu yılın yaklaşık 200 milyar TL prim üretimi ile tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL’nin üzerine, fon arzımız 500 milyar TL’nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL’ye ulaşmıştır.”