Yastık altı altın getiri sağlayacak

İMAM GÜNEŞ- İSTANBUL

Dünyada ilk kez 10 yıl önce ABD merkezli Monetary Metals tarafından uygulamaya alınan altın kiralama modeli, kısa sürede küresel ölçekte yayıldı. ABD ve Dubai’den sonra üçüncü büyük yatırım durağı olarak Türkiye’yi seçen şirket, pazara 25 yıllık deneyime sahip Türk şirketi AgaOne ile girecek. İki şirket arasında iyi niyet sözleşmesi imzalanırken, süreç bundan sonraki aşamada regülasyon çalışmalarına odaklanacak.

Altın alım–satım, ticaret ve lojistiğinde önemli bir küresel oyuncu olan AgaOne, altın bazlı sabit getirili ürünlerde dünya lideri Monetary Metals ile stratejik bir anlaşma gerçekleştirdi. Dubai’de Monetary Metals CEO’su Keith Weiner ile AgaOne CEO’su Gökhan Yılmaz tarafından imzalanan anlaşma, aynı gün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Anlaşma kapsamında teknoloji ve sermaye transferi yapılacak, Monetary Metals Türkiye’ye önemli bir yatırım sermayesi koyacak ve başta ABD olmak üzere küresel altın yatırımcılarının altınları Türkiye’deki kiralama modeline yönlendirilecek.

Fiziksel altın ekonomiye kazandırılacak

Şirketin dünya genelinde uyguladığı altın kiralama modelinin Türkiye’de de devreye alınacağını belirten Monetary Metals Stratejik İlişkiler Başkanı Mark Pey, fiziksel altını ekonomiye kazandıran bu yapının kur ve fiyat dalgalanmalarına karşı doğal bir koruma sunduğunu vurguladı. Bankacılık sisteminden tamamen ayrışarak altın bazlı işleyen modelde, yatırımcıların fiziksel mülkiyetini koruduğunun altını çizen Pey, altınlarından getiri elde ettiğini, finansman tarafındaki müşterilerin ise düşük maliyetli ve esnek bir yapıya eriştiğini vurguladı.

Şirketin 2023 ve 2024’te yüzde 100, 2025’te ise yüzde 300’ün üzerinde büyüme öngördüğünü aktaran Pey, Türkiye yatırımıyla bu büyümeyi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin güçlü altın yatırım kültürü nedeniyle ABD ve Dubai’nin ardından üçüncü büyük pazarları olacağını ifade eden Pey, 60 ülkede faaliyet göstermelerine rağmen Türkiye’yi yatırım açısından önceliklendirdiklerini kaydetti.

Kira getiren bir varlığa dönüşüyor

Devreye alınacak uygulamalarla hem altın yatırımcısının hem de mücevher endüstrisinin önemli fırsatlarla karşılaşacağını dile getiren AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, şunları söyledi: “Yastık altı altın yalnızca Türkiye’ye özgü değil. Dünyanın her yerinde var ve Monetary Metals buna çözüm üretebilen yeryüzündeki tek şirket. Yeni modelle yatırımcıların artık altın alım–satımında, saklamasında veya nakde dönüştürülmesinde yaşadığı kayıplar ortadan kalkacak. Yatırımcılar altınlarını kiraya vererek faizsiz bir gelir elde edebilecek. Mücevher üreticileri ise ihtiyaç duydukları altını bu modelle kira karşılığında temin ederek maliyetlerini düşürebilecek.”

Türkiye için çalışma başlatılacak

Türkiye için yeni olan altın kiralama modelinin dünyada başarıyla uygulandığını belirten AgaOne Commodities Yatırım Ürünleri Başkanı Denis Petrakov, “Getiri sağlayan altın ürünü, kıymetli madenler endüstrisinde uzun zamandır beklenen bir yenilik. Bu nedenle AgaOne, Monetary Metals çözümünün Türkiye pazarına uyarlanmasında ana ortak olacak” dedi.

AgaOne CFO’su Nidan Akmanoğlu ise ortak girişimin Monetary Metals’in Gold Yield Marketplace platformunu Türkiye’ye taşımak için önemli bir adım olduğunu söyledi. Monetary Metals’in sunduğu çözümü Türkiye’nin düzenleyici ve piyasa koşullarına göre uygulamak için gerekli çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Akmanoğlu, “Dağıtım kanallarımız ve olası lisanslama gerekliliklerini titizlikle değerlendireceğiz” diye konuştu.