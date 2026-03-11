Yastık altı altınlar inşaat sektörünü ve renovasyonu hareketlendirecek

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

EKONOMİ Gazetesi ile Nippon Paint Betek’in markası Filli Boya iş birliğinde hayata geçirilen “Gündem Sohbetleri”nin ilk durağı Antalya oldu. Antalya The Marmara Oteli’nde gerçekleştirilen buluşma; boya, yalıtım, inşaat, turizm ve gayrimenkul sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Programın moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz üstlenirken, ekonomist Ali Ağaoğlu ve Nippon Paint Betek Türkiye Genel Müdürü Hasan Gökhan Güner kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya ayrıca Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hızgider ile Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ da katılarak hem sektörel hem de kurumsal perspektiften mesajlar verdi. Toplantının panel kısmında konuşan Nippon Paint Betek Genel Müdürü Hasan Gökhan Güner, Antalya’nın Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları çok net hisseden önemli bir kent olduğuna vurgu yaparak, “Uçak krizi, pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı derken, yüksek enflasyon ve turist profilindeki değişimle birlikte Antalya’da turizm çok dalgalı bir seyir izledi. Ancak biz 2025 yılında Antalya ekonomisinin en büyük küçülmesini gördüğünü düşünüyoruz. Antalya’da da Türkiye’de de en kötüsü geride kaldı” diye konuştu. Güner, 2026 beklentilerini de “Türkiye yüzde 60, yüzde 80’li enflasyon rakamlarını gördü. Şimdi yüzde 30’lu seviyelerdeyiz. 2026 yıl sonunu yüzde 24-26 civarında tamamlayacak gibi öngörüyoruz. 2026 yılı Türkiye açısından 2025’ten daha iyi olacak” şeklinde paylaştı.

Servet gayrimenkule döner yalıtım yatırımları da artar

Gayrimenkul ve yapı sektörüne ilişkin öngörülerini paylaşan Güner, özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın servet etkisi yaratacağını kaydederek, “Bu servet etkisinin ekonomiye gayrimenkul yatırımı olarak döneceğini öngörüyoruz. Evlerde yastık altında 600 milyar doları aşan altın olduğu tahmin ediliyor. Daha önceden de sektörümüzde benzer etkileri gördük. Bu ciddi anlamda inşaat ve yapı sektörüne katkı sağlayacak. Son iki yıldır emlak fiyatlarındaki durağanlığın, 2026 yılı itibarıyla faizlerdeki düşüşle birlikte halkımızdaki biriken altın servetinin de etkisiyle ciddi bir gayrimenkul hareketliliğine dönüşeceğini öngörüyoruz. Ayrıca Antalya’da yenileme hareketliliği başladı. Bununla birlikte enerji verimliliği de önemli bir hal aldı, artan elektrik faturalarına karşı yalıtım konusunda da haneler yatırıma hazır” diye konuştu.

Turizmin kalbi Antalya’da yenilenmeye ihtiyaç var

Antalya’nın sadece yerli yatırımcıların değil; Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden gelen yabancıların da yerleşmek ve mülk sahibi olmak için başta gelen tercihi olduğunu vurgulayan Güner, şunları kaydetti: “Düşük deprem riski ve eşsiz iklimiyle burası bir cazibe merkezi. Öte yandan, dünya turizminin kalbi olan Antalya’daki tesislerimizin ciddi bir renovasyon ve yenilenme ihtiyacı var. 2026 ile birlikte hem yerli hem de yabancı turist sayısindeki beklenen artış, turizm yatırımlarını ve tesis modernizasyonunu çok daha kritik hale getirecek. Biz bu süreçte inovatif iç ve dış cephe boyalarımızdan yalıtım sistemlerimize tüm ürünlerimizle iş ortaklarımıza kazandıran bir yaklaşımla yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz.”

Ekonomistler yatırım ortamını değerlendirdi

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz da toplantıda Antalya’nın Türkiye ekonomisine katkısına dikkat çekerek 2025 yılında Türkiye’nin 68 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini, bunun büyük bölümünün Antalya’dan sağlandığını söyledi. Antalya’yı “barıştan kazanan kent” olarak niteleyen Oğuz, küresel gerilimlerin kenti doğrudan etkilediğini vurguladı. Ekonomist Ali Ağaoğlu ise enflasyonda en kötünün geride kaldığı görüşüne katıldığını ancak yapısal sorunlara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “2001 krizi pırıl pırıl bir krizmiş. O dönemde kurumlarımız sağlamdı. Şimdi bilanço çok daha karmaşık. Enflasyonda en kötü geride kaldı ama bunun kronikleşmemesi lazım.”

İklim zorluklarına karşı "3D koruma” sağlayan Nucleus tanıtıldı

Buluşmada, ekonomik öngörülerin yanı sıra iklim krizinin yapılara etkisi ve buna karşı geliştirilen yeni teknolojiler de öne çıktı. Yaz aylarında aşırı sıcak ve nem, kış aylarında ise yoğun yağış alan kentin dış cephelerini korumanın güçlüğüne dikkat çekilirken; bu zorlu koşullara karşı geliştirilen teknolojik çözümler ele alındı. Bu kapsamda, Frontier Polymer Teknolojisi (Öncü Polimer Teknolojisi) ile üretilen ve dış cephelere “3D koruma” sağlayan Nucleus dış cephe boyasının sunduğu dayanıklılık üzerinde duruldu. Maksimum su iticilik, nefes alma ve kendi kendini temizleme özelliklerini tek bir bünyede toplayan bu teknolojinin, Antalya’nın iklimsel zorluklarına karşı yapıların ömrünü uzatmadaki rolü ve 10 yıl kesintisiz garanti süresinin sürdürülebilirlik açısından önemi vurgulandı.

Isı yalıtımında “soğutma”ya da odaklandı

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise güncellenen TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” oldu. Geçtiğimiz son 10 yılda Türkiye’de soğutma amaçlı elektrik tüketiminde yüzde 33 artış gözlenirken, Türkiye’nin en sıcak illerinden Antalya’nın yüzde 43 ile ortalamanın üzerinde artış göstermesi, ısı yalıtımının önemini bir kez daha ortaya koydu. Güncellenen TS 825 standardı ile yalıtımın artık sadece ısıtma değil, sıcak bölgelerde “soğutma” maliyetlerini düşürmek için de bir yapı zorunluluğu haline geldiği belirtildi. Dalmaçyalı markasıyla sunulan yeni nesil yalıtım çözümlerinin, özellikle enerji giderlerinin yüksek olduğu turizm tesisleri ve yeni konut projelerinde yüzde 60’a varan tasarruf potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Kapasite iki katına çıktı

Şirket yatırımlarına da değinen Güner, su bazlı ürün kapasitesinin yeni tesisle birlikte 180 bin tondan 360 bin tona çıktığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz Türkiye’nin gücüne güvenerek yatırım yaptık. Kapasitemizi ikiye katladık. Bu, 2026 ve sonrasına duyduğumuz güvenin göstergesi.”

Uludağ: Pazar liderliğinden çok güven liderliğiyle gurur duyuyoruz

Nippon Paint Holding’in 145’inci yılını kutladığını kaydeden Nippon Paint Betek Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, markanın hem global vizyonunu hem de Türkiye pazarındaki konumunu katılımcılarla paylaştı. Uludağ, grubun Asya’da birinci, dünyada ilk dört oyuncusu arasında yer aldığını vurguladı. 6 kıtada 45 ülkede, 107 tesisle faaliyet gösterdiklerini aktaran Uludağ, “Asya’nın bir numarası olmak demek, dünya nüfusunun 5 milyarına hitap eden coğrafyada lider olmak demek” dedi. Japonya’dan Avustralya’ya uzanan referans projeleri paylaşan Uludağ, Shinkansen hızlı trenlerinden Haneda Havalimanı’na, Sidney Liman Köprüsü’nden Çin’deki finans merkezlerine kadar geniş bir portföye sahip olduklarını anlattı. Uludağ, “Bu aralar Türkiye’den Japonya’ya turist olarak gitmek önemli bir trend. Oraya gittiğinizde köprülerden trenlere kadar birçok yapıda Nippon Paint’in kullanıldığının bilgisini vereyim. Hatta Hello Kitty treninin boyası da bize ait” diyerek salonda tebessüm yaratan Uludağ, “Biz gerçekten dünyayı boyuyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye'de dekoratif boya sektöründe 25 yıldır liderlik sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirten Uludağ, “Türkiye’de sokağa çıkıp ilk akla gelen boya markasını sorduğunuzda açık ara Filli Boya deniyor. İnternet aramalarında da en ön sıralardayız. Size enteresan bir bilgi de vereyim. Tüketiciler arasında Google aramalarında tüm sektörün aramalarında lideriz ama bizim için daha önemlisi güven. Türkiye’nin en güvenilen 10 markasından biriyiz. Bankalarla, finans markalarıyla aynı listede yer alıyoruz. Pazar liderliğinden gurur duyuyoruz ama güven liderliği bizim için daha kıymetli” ifadesini kullandı.

“81 il 928 ilçede faaliyetteyiz”

1993’te Türkiye’ye ilk su bazlı silikonlu dış cephe boyasını getirdiklerini hatırlatan Uludağ, 2015’te renklendirme makineleriyle tüketiciye 20 binden fazla reçete ve 2 binin üzerinde renk kodu seçme özgürlüğü sunduklarını söyledi. 2019-2020 döneminde tam silinebilir boyayı pazara sunduklarını belirten Uludağ, 81 il ve 928 ilçede faaliyet gösterdiklerini vurguladı.

Çin, Avustralya ve Japonya ekipleri ile birlikte geliştirildi

Uludağ, Antalya’nın sıcak ve nemli iklimine dikkat çekerek Frontier Polymer Teknolojisi ile geliştirilen ve “3’lü koruma” sağlayan yeni dış cephe boyasının suya, hava kirliliğine ve sıcaklığa karşı dayanıklılık sunduğunu anlattı. Uludağ, “3,5 yıl çalıştık. Çin, Avustralya ve Japonya AR-GE ekipleriyle birlikte geliştirirdik. 15 litrelik ambalaj yüzde 20 daha fazla metraj sağlıyor. Kesintisiz 10 yıl garanti veriyoruz” dedi. Türkiye’de soğutma amaçlı elektrik tüketiminin yüzde 33 arttığını, Antalya’da bu artışın daha da yüksek olduğunu belirten Uludağ, doğru sistem uygulandığında yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağladıklarını söyledi.

“Türkiye’nin boyasıyız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binası, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Antalya Havalimanı, Ay Yıldız Projesi gibi referansları örnek gösteren Uludağ, Çanakkale’deki şehitliklere de gönüllü olarak boya verdiklerini ifade ederek, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: “Para kazanmak için iş yapıyoruz ama bazı projelerde mesele ticaret değil, değer üretmektir. Türkiye’nin boyası olmayı bu anlayışla sürdürüyoruz. Türkiye’ye güveniyoruz, daha istekliyiz.”

Hızgider: Merkezimiz İstanbul kalbimiz Anadolu

Filli Boya Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hızgider de “Filli Boya ailesinin merkezi İstanbul, kalbimiz ise Anadolu’da atıyor” diyerek, şunları kaydetti: “Gündem Sohbetleri’nin ilkini dinamikleri ile özel bir yere sahip Antalya’da gerçekleştirdik. Anadolu’nun farklı şehirlerinde iş ortaklarımızla, paydaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.”