Yastık altındaki altınlar için yeni dönem: Dijital maden sistemi devreye giriyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıymetli maden piyasasının dijitalleşmesine yönelik önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle birlikte, belirlenen saflık ve ağırlık kriterlerini karşılayan işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul bünyesinde elektronik ortamda alınıp satılmasının önü açıldı. Düzenlemenin, piyasalarda şeffaflığın artırılması ve dijital işlem altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tebliğe göre, dijitalleştirilecek madenlerin birebir fiziki karşılığının bulunması şart koşuluyor. Bu fiziki varlıklar, doğrudan Darphane veya Borsa nezdinde saklanacak. Merkezi takas kuruluşları, bu madenleri gayri maddi varlık niteliğindeki dijital kıymetli madenlere dönüştürebilecek.

Dijital kıymetli maden dönemi başlıyor

Varlıkların transferi, Borsa üyeleri arasında dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak bu varlıklar hukuken kripto varlık veya sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyecek.

Dijital madenlerin borsada işlem görebilmesi için bakanlığın uygun görüşü alınacak. Sistemin uygulanmasına ve kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasları ise yine bakanlığın onayıyla Borsa belirleyecek. Tebliğin yürürlük tarihinden önce dijitalleşmiş varlıkların işlem görebilmesi için de bakanlığın onayı aranacak.

Yastık altı riski tarihe karışacak

Yeni sistemle birlikte altın ve gümüş yatırımcılarının karşılaştığı yastık altı riskinin ortadan kalkması öngörülüyor. Yatırımcılar, çalınma riski olmadan madenlerini dijital cüzdanlarda, devlet güvencesiyle tutabilecek.

Uygulamanın devreye girmesiyle banka ve kuyumculardaki yüksek alış-satış makas farkının da daralması bekleniyor. Borsa İstanbul üzerinden gerçek piyasa fiyatlarıyla ve daha düşük komisyonlarla işlem yapma imkanı doğuyor. Sistem sayesinde sahte altın ve kayıt dışı üretimin de büyük ölçüde engellenmesi hedefleniyor.

Kıymetli maden takip sistemi'nde yeni dönem

Düzenleme, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamındaki rafinerilere yeni yükümlülükler getiriyor. Başvuru değerlendirme süreci devam eden Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin artık bu sistem kapsamında üretim yapması zorunlu hale geldi. Üretim yapması zorunlu rafinerilerin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Darphaneye başvurması gerekiyor.

Kayıt işlemlerinin onaylanmasını takip eden bir ay içinde, üretilen ve satılmamış standart işlenmemiş ile basılı madenlerin sisteme kaydedilmesi zorunlu tutuluyor.