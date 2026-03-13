Yatak teknolojileri, dünyanın ikinci büyük buluşmasında gövde gösterisine hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Küresel uyku teknolojileri pazarı yaklaşık 40 milyar dolarlık bir hacme ulaşırken, Türkiye bu dev pastadaki payını stratejik hamlelerle artırmaya devam ediyor. Sektörün en büyük buluşma platformu olan IBIA EXPO – 5. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, IBIA (Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği ) ve BİFAŞ ( Birleşik Fuar Yapım A.Ş. ) organizatörlüğünde 16-19 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açmaya hazırlanıyor. 100’den fazla lider firmanın katılacağı fuar, 90’dan fazla ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak Avrasya’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük sektörel etkinliği olma unvanını pekiştirecek. IBIA EXPO 2026, bu yıl sektör temsilcileri için müjdeli bir haberle gündeme geldi. T.C. Ticaret Bakanlığı, fuarı 2026 yılı için belirlenen "Prestijli Fuar Statüsü" kapsamına dahil etti. Bu karar doğrultusunda, fuara katılan yerli firmalar 1.292.800 TL’ye kadar devlet teşviki alabilecek. Türk üreticilerinin dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli alıcılarla doğrudan masaya oturmasını sağlayacak.

3 milyar dolarlık üretim gücü ve teknoloji ihracatı

Türkiye yatak endüstrisi, sadece nihai ürün değil, yatak üretiminde kullanılan makine, kumaş, yay, sünger ve yapıştırıcı gibi tüm ham madde ve teknolojilerde küresel bir tedarik üssü haline gelmiş durumda. Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, yıllık 3 milyar dolarlık üretim hacmi ve 150’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 2,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifl erinden biri olarak öne çıkıyor. En büyük ihracat pazarı olan ABD’nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında da Türk teknolojisi ve ham maddesi yoğun ilgi görüyor. 2026 yılının yatak sektörü için kritik bir “yenileme döngüsü” başlangıcı olacağını öngörülüyor. Pandemi döneminde (2020- 2021) zirve yapan yatak satışlarının, ortalama 5 yıllık yenileme süresinin dolmasıyla birlikte 2026 yılında yeni bir talep patlaması yaratması bekleniyor. IBIA EXPO 2026, bu küresel talep artışını karşılayacak olan inovatif üretim hatları, otomasyon sistemleri ve sürdürülebilir yeni nesil materyallerin ilk kez sergileneceği platform olacak. Yurtdışı alım heyeti organizasyonlarının etkin sürdürüldüğü IBIA EXPO ile Türk üreticileri dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli alıcılarla doğrudan masaya oturacak

Yeni rota, Afrika pazarı olarak çizildi

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) öncülüğünde belirlenen stratejik hedefl er kapsamında, Türk üreticiler 2026 yılında rotayı Afrika’ya çeviriyor. 07 - 09 Mayıs 2026’da Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenecek AFROZUM 2026 fuarı ile Afrika kıtasına aktif bir giriş yapılması hedefl eniyor. 1,5 milyar nüfuslu Afrika kıtasının 45 milyar dolarlık mobilya ve yatak pazarı, Türk üreticiler için eşsiz fırsatlar barındırıyor. Eylül ayındaki İstanbul fuarı ise bu küresel genişleme stratejisinin merkezi üssü olarak tüm kıtalardan alıcıları bir araya getirecek