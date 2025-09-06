Yatırım alanlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı: Altyapı detayı dikkat çekti

Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri gibi yatırım alanlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin amacının açıklandığı 1. maddede yer alan "Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir." cümlesinde yer alan "Bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir." ibaresi metinden çıkarıldı.

Aynı yönetmeliğin üçüncü maddesi olan tanımlar bölümünde yer alan "Eşik analizi: Yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analiz," ibaresi "Eşik analizi: Yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla varsa çevre düzeni planları, 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, krokiler, hava fotoğrafları, sayısal coğrafi uygulamalar üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analiz," şeklinde değiştirildi.

'Özet değerlendirme raporu' tanımı da eklendi

Tanımlara "Özet değerlendirme raporu" tanımı da eklendi.

"Özet değerlendirme raporu: Bakanlığa sunulmak üzere yer seçimi etüt raporu bilgileri ile sürecin özetlendiği raporu,”

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 4- (1) Yatırım alanlarının ön tespit çalışması; mevcut ve gerçekleştirilmesi planlanan liman, havaalanı, demiryolu ve karayolu yatırımları gibi ulaşım ağları yanında enerji ve su temin altyapısı, hammadde ve ilgili pazarlara yakınlık, arazinin topoğrafik yapısı, mülkiyet durumu, su kaynakları ve taşkın risk durumu, havza ölçekli yönetim planı, korunan alanlar için hazırlanmış yönetim planı ve çevre düzeni planı kararları dikkate alınarak Bakanlık tarafından yapılır.”

Maddenin eski hali şöyleydi:

"MADDE 4 – (1) Yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla;

a) Mülkiyeti hazineye ait, orman sayılmayan ve/veya tescil harici,

b) Çevre düzeni ve nazım imar planları kararlarına uyumlu,

olan alanların tespiti Bakanlık tarafından yapılır. Ancak, tespit edilen alan içerisinde sınır, plan ve altyapı bütünlüğü açısından teknik zorunluluk arz eden durumlarda kısmi oranda şahıs arazileri de yer alabilir."

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 5- (1) Ön tespit sonucu belirlenen alanlara ilişkin olarak Ek-1’de yer alan kurum ve kuruluşların görüşleri alınır.

(2) Kurum ve kuruluşların nihai görüşlerinin en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Görüş için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde talep üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlara otuz gün ilave süre verilir. Süresi içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.

(3) Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü, mahallinde Bakanlık tarafından yapılır.

(4) Yer seçimi etüdü yapılacak alan hakkında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve haritalar, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(5) Yer seçimi etüdünün hazırlanması sırasında mahallinde ihtiyaç duyulacak haritaların temini, çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini ve benzeri işler Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(6) Temin edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan eşik analizi haritası ve bahse konu alanlara ilişkin 6 ncı maddedeki bölümleri içerecek şekilde yer seçimi etüt raporu hazırlanır ve Genel Müdürlük makamına sunulur.”

Bu maddenin eski şekli ise şöyleydi:

"Yer seçimi etüdü çalışmalarına başlanılması

MADDE 5 – (1) Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü, mahallinde Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Yer seçimi etüdü yapılacak alan hakkında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve haritalar, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(3) Yer seçimi etüdünün hazırlanması sırasında mahallinde ihtiyaç duyulacak haritaların temini, çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini ve benzeri işler Bakanlıkça karşılanır."

Böylece yer seçimi etüdü sadece Bakanlık kararıyla yapılmaktan çıkarılarak şu kurumların da görüşüne bağlanmış oldu;

1 - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

2 - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI.

4- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.

5- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.

6- MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI.

7- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI.

8- TİCARET BAKANLIĞI.

9- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI.

10- SAĞLIK BAKANLIĞI

11- İL ÖZEL İDARESİ VEYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB).

12- İLGİLİ BELEDİYELER (İncelenen alan/alanların belediye sınırları içerisinde olması halinde).

Ayrıca bu kurumlara en geç 30 gün içerisinde görüş bildirme zorunluluğu getirilirken, bu sürenin en fazla 30 gün daha uzatılabileceği, bu sürede de kurumlardan görüş gelmemesi halinde otomatikman olumlu görüş verilmiş sayılacağı da yönetmeliğe bağlanmış oldu.

Yönetmeliğin 8 inci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 8- (1) Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının tasarrufu altındaki alanları, plan, proje ve yatırımları varsa çevre düzeni planları, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar yoksa yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü üzerine işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur. Bu haritalar kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, belediye ya da diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir.”

Bu maddenin eski hali şöyleydi:

"Eşik analizleri

MADDE 8 –

(1) Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının tasarrufu altındaki alanları, plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur. Bu haritalar kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, belediye ya da diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir.

(2) Belirlenen alanların sınırları, ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastral pafta suretine işlenir."

Yer seçimi etüdü çalışması yapılan alanların uygun olup olmadığının gerekçeleriyle birlikte sonuç bölümünde belirtilerek Genel Müdürlük Makamına sunulması uygulamasına ise son verildi.

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Ekler

MADDE 11- (1) Yer seçimi etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve yer seçimi etüt raporunda varsa kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni planı gibi bilgi ve belgeler ile bunların sayısal verileri yer seçimi etüt raporunun sonuna eklenir.”

Bu maddenin eski hali şöyleydi:

"Kaynak ve ekler

MADDE 11 –

(1) Yer seçimi etüt raporunun hazırlanması sırasında yararlanılan kaynaklar, yer seçimi etüt raporunda belirtilir.

(2) Yer seçimi etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve yer seçimi etüt raporunda bulunması gereken kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni planı gibi bilgi ve belgeler ile bunların sayısal verileri yer seçimi etüt raporunun sonuna eklenir."

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

"Yatırım alanlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 –

(1) Genel Müdürlük makamına sunulan yer seçimi etüt raporu uygun görülmesi halinde; alana ait eşik analizi haritası ve sayısal veriler Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak hakkında görüş almak üzere Ek-1’de yer alan kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(2) Mevzuat ile korunan alanlar hariç olmak üzere, kurum ve kuruluşların 30 gün içerisinde görüşlerini bildirmemeleri halinde, uygun görüş vermiş oldukları kabul edilir."

Alanın kesinleştirilmesinde valiler devreden çıktı

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“MADDE 13-

(1) Ek-1’de belirtilen tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ve yer seçimi etüt çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından özet değerlendirme raporu hazırlanır.

(2) Yatırım alanı Bakanlık oluru ile belirlenir. Sınırların Resmî Gazete’de ilan edilmesi ile yatırım alanı kesinleşir.

(3) Yatırım alanı sınır kesinleştirme yazısı Genel Müdürlükçe Ek-1’de yer alan kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Eski hali şöyleydi:

"Yatırım alanı yerinin kesinleştirilmesi

MADDE 13 –

(1) Ek-1’de belirtilen tüm kurum ve kuruluşların uygun ya da şartlı uygun görüşlerinin alınması halinde içeriği Bakanlıkça belirlenen gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanması ve onaylanması, varsa tescil harici olan alanların tescili valilikçe yaptırılır.

(2) Gözlemsel jeolojik etüt raporlarının Bakanlıkça da uygun bulunması halinde, alana ilişkin kısıtlarında belirlendiği sınır kesinleştirme yazısı Genel Müdürlükçe onaylanarak Ek-1’de yer alan kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(3) Sınırları kesinleştirilen yatırım alanlarının amacına uygun kullanılabilmesi için tapu kayıtlarına; tahsis/satış şartlarına uygun altyapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda valilikçe şerh konulur. Şahıs mülkiyetinde arazilerin olması durumunda ise 14 üncü madde kapsamında statüsü belirlendikten sonra tapu kütüğüne şerh konulması gerçekleştirilir."

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi, ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ortamda” ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve üçüncü fıkrasında yer alan “455 inci” ibaresi “450 nci” şeklinde değiştirildi.

“(1) Belirlenen yatırım alanlarının; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi veya sanayi sitesi olarak kullanılmasına Bakanlıkça karar verilir.”

14. madde şu şekildeydi:

"Yatırım alanlarının statüsünün belirlenmesi

MADDE 14 –

(1) Bakanlıkça ya da talep halinde statüsü belirlenen; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi veya sanayi sitelerinin kurulmasını müteakiben ilgili mevzuat kapsamında altyapısı ile ilgili iş ve işlemler yürütülür.

(2) OSB, EB, SS ve TGB kurmak üzere elektronik ortamda Bakanlığa yapılan başvurularda yatırım alanlarının kullanımının uygun görülmesi halinde, ayrıca yeniden yer seçimi işlemi yapılmaz.

(3) Serbest bölge kurmak üzere yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığına yapılır. Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen yatırım alanlarının serbest bölge olarak kullanımının Ticaret Bakanlığınca uygun bulunması halinde, bu yerlerde ihdas edilecek serbest bölgelerin yer ve sınırları 3218 sayılı Kanun uyarınca belirlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen yatırım alanlarında serbest bölgelerin ihdası, sevk ve idaresine ilişkin tüm iş ve işlemler de bu Yönetmelik kapsamında yer almayan alanlarda kurulan/kurulacak serbest bölgelerde olduğu gibi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi ile 3218 sayılı Kanun uyarınca Ticaret Bakanlığı görevli ve yetkilidir."