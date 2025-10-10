Yatırım Danışma Komitesi toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Yatırım Danışma Komitesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde toplanıyor.

11 ülkeden 30’dan fazla uluslararası yönetici katılacak

Toplantıda 11 ülkeden 30’dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri, ‘Küresel Tedarik Zincirleri’ ve ‘Dijital Yatırımlar’ başlıklarında görüş ve önerilerini paylaşacak.

İş dünyası ve sivil toplum örgütleri önerilerini sunacak

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen TOBB Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ozan Diren, YASED Başkanı Tolga Demirözü, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve DEİK Başkanı Nail Olpak katılacak.

Gündemde hangi konular var?

Türkiye’nin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine küresel bir vizyon kazandırmak amacıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini Türkiye’nin en üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya getirecek olan toplantıda, pandemi sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi ele alınacak. Öte yandan Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları da komitenin gündeminde bulunuyor. Bu yıl toplantının ana gündemi "küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırımlar" olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sunum gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantında, Bakan Şimşek ile Bakan Kacır birer sunum yapacak. Program, ilgili uluslararası şirket temsilcilerinin katılımıyla sırasıyla ‘Küresel Tedarik Zincirleri’ ve ‘Dijital Yatırımlar’ başlıklı iki oturumla sürecek.

Öneriler politika tasarımına öncülük edecek

Yatırım Danışma Komitesi, uluslararası şirketlerden alınan önerilerin politika tasarımına yansıtılmasına yönelik istişare platformu niteliği taşıyor. Geçen yıl paylaşılan öneriler doğrultusunda teşvik sisteminin güncellenmesi, İklim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıkları ve 5G altyapısına ilişkin ihale çalışmalarının ilerletilmesi gibi adımlar atılmıştı.