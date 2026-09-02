Yatırım fonlarına 8 ayda 210 milyarlık giriş oldu

ŞEBNEM TURHAN

Yatırım fonları son yılların en gözde yatırım araçlarından oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yatırım fonlarının piyasa değeri 11.09 trilyon liraya yükseldi, 5.96 milyon yatırımcı da fonları tercih etti. Yılın ilk 8 ayında yatırım fonlarına TEFAS verilerinden yapılan hesaplamaya göre net para girişi 210.15 milyar lirayı buldu. Bu miktarın 154.4 milyar lirasını ise para piyasası fonlarına yaşanan net girişten kaynaklandı.

Bir yılda yüzde 58 yükseliş

MKK verileri yatırım fonlarında hızlı yükselişi ortaya koyuyor. Verilere göre bu yıl ağustos sonu itibariyle yatırım fonlarının piyasa değeri 11.09 trilyon liraya geldi. Geçen yılın aynı ayına göre yatırım fonlarının piyasa değeri yüzde 58 artarken yatırımcı sayısı da aynı dönemde 300 bin kişiden fazla yükseldi. Geçen yıl ağustosta 5.61 milyon fon yatırımcısı bulunurken bu yıl ağustosta rakam 5.96 milyona çıktı. Toplam fon sayısı da 2.889 olarak belirlendi. Yatırım fonlarında en büyük ağırlık menkul kıymet yatırım fonu oldu. MKK verilerine göre menkul kıymet yatırım fonlarının piyasa değeri 9.95 trilyon lira, yatırımcı sayısı da 5.90 milyon olarak belirlendi. 2.056 adet de menkul kıymet yatırım fonu bulunuyor.

Para piyasası fonları gözde

Menkul kıymet yatırım fonlarında TEFAS verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında yaşanan net para girişi 210.15 milyar liraya ulaştı. Fon çeşitleri arasında para piyasası şemsiye fonları, serbest şemsiye fonları, kıymetli maden şemsiye fonları ve hisse senedi şemsiye fonları bu 8 ayda net para girişi yaşarken, katılım şemsiye fonu, karma şemsiye fonu, fon sepeti şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu ve değişken şemsiye fonlarından net çıkışlar gözlendi. Verilere göre en yüklü net para girişi 154.42 milyar lira ile para piyasası şemsiye fonlarında gerçekleşti. Savaş nedeniyle zorunlu araya giren dezenflasyon süreci ile yüksek kalan faizler para piyasası fonlarına ilginin devam etmesini sağladı. Bunun yanı sıra son aylarda bu alana yabancı yatırımcı ilgisi de yoğun yaşandı. Şimdi SPK’nın temelinde serbest fonlar olan yeni rehberinin etkisiyle de para piyasası fonlarına yönelimin sürmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa uzmanlarının beklentileri ışığında yılın son iki toplantısında politika faizinde indirim gerçekleştirebilecek olsa bile para piyasası fonlarının cazibesini koruyacağı ileri sürülüyor.

Serbest fonlarda yükseliş

Fon çeşitleri arasında ikinci en yüksek net girişi 39.8 milyar lira ile hisse senedi şemsiye fonları yaşadı. Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin hâkim olmasına rağmen hisse senedi şemsiye fonları yılın ilk 8 ayında yatırım çekmeyi başardı. Yabancı yatırımcıların da yılın ilk 8 ayında hisse senedi piyasalarında net 1.7 milyar doları bulan girişi de bulunuyor. Hisse senedi şemsiye fonlarına yakın olarak serbest şemsiye fonları da bu yılın ilk 8 ayında net 38 milyar lirayı aşan para girişi yaşadı. Yeni SPK rehberi özellikle serbest şemsiye fonlarını hedef aldığı için bu alandaki değişiklikler ve uyum çabaları yakından takip edilecek. Son olarak kıymetli maden şemsiye fonları altın fiyatlarındaki yüksek dalgalı seyre rağmen yatırımcıdan net para girişi sağlayabildi. Verilere göre yılın ilk 8 ayında kıymetli maden şemsiye fonlarına 4.88 milyar liralık giriş yaşandı.

Katılım fonlarında net çıkış

Katılım şemsiye fonları 8 ayda net 10.43 milyar liralık çıkışla öne çıkarken yüksek faizlerin etkili olduğu borçlanma araçları şemsiye fonlarından da 7.99 milyar liralık kayıp yaşandı. Değişken şemsiye fonlarında 6.86 milyar liralık, fon sepeti şemsiye fonlarında 1.5 milyar liralık, karma şemsiye fonlarında ise 202.8 milyon liralık düşüş var.

TEFAS verilerine göre yılın başından bu yana para piyasası şemsiye fonlarının ortalama getirisi yüzde 29,09, hisse senedi şemsiye fonlarının yüzde 28,44, değişken şemsiye fonlarının yüzde 27,92, serbest şemsiye fonlarının yüzde 26,22, karma şemsiye fonlarının yüzde 26,21, katılım şemsiye fonlarının yüzde 25,4, fon sepeti şemsiye fonlarının yüzde 23,06, borçlanma araçları şemsiye fonlarının yüzde 23,06, kıymetli maden şemsiye fonlarının ise yüzde 10,78 oldu.