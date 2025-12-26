Yatırım fonlarında dolarizasyon eğilimi yatay

ŞEBNEM TURHAN

Kur korumalı mevduatın bitirilmesi, döviz mevduata getirinin düşük olması yatırımcıları döviz getirisi sağlayan fonlara yöneltti. Bu yıl boyunca yatırım fonlarında dolarizasyon eğilimi yükseliş gösterirken son dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının toplam yatırımları içinde döviz cinsi varlıkların payının yataya yakın seyrettiği gözlenirken emeklilik fonlarının döviz payı ise artış kaydetti. QNB ekonomistleri bu artışın daha çok altın fiyatları ile ilgili olduğunu ifade etti.

Menkul kıymet fonlarında yüzde 44,2’de kaldı

QNB ekonomistleri Erkin Işık, Deniz Çiçek ve Şakir Oktay Gür’ün TEFAS verilerini kullanarak menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik fonlarındaki yatırım eğilimlerini izlemek amacıyla oluşturduğu veri seti son dönemde yatırım fonlarının toplam yatırımları içinde döviz cinsi varlıkların payının yatay seyrettiğini, emeklilik fonlarındaki döviz payında ise artış olduğunu ortaya koydu.

Analize göre menkul kıymet yatırım fonlarında döviz payı, ekim ayından itibaren yataya yakın seyir izledi. Ekim başında yüzde 44,2 olan döviz payı, 23 Aralık itibarıyla bu seviyeyi korudu. Bu dönemde toplam döviz yatırım tutarı 6.4 milyar dolar artarak 75.2 milyar dolara ulaştı. Bu artışta döviz cinsi yerli tahvillere yönlendirilen tutardaki 3 milyar dolarlık yükseliş etkili oldu. Ayrıca, artışın yalnızca 1.3 milyar dolarlık kısmının değerli maden fiyatlarına endeksli varlıklardan (tahvil, mevduat, fon) kaynaklandığı dikkate alındığında, altın fiyatlarındaki yükselişin etkisinin sınırlı olduğu görüldü.

Analizde TCMB’nin faiz indirimlerine rağmen, TL mevduat payını artırmaya yönelik düzenlemeler nedeniyle mevduat faizlerinin yüksek seyretmesinin, yatırım fonlarının portföy tercihlerine de yansıdığına işaret edilerek ekim başından 23 Aralık’a kadar olan dönemde, mevduat tutarının 224 milyar TL artarak 1.6 trilyon TL’ye yükseldiği yer aldı. Ayrıca, analize göre repoya yönlendirilen yatırım tutarı da aynı dönemde 78 milyar TL artarak 973 milyar TL’ye ulaştı.

Büyük ölçüde altın fiyatları etkisinden

Emeklilik yatırım fonlarında ise döviz cinsi yatırımların payında artış görüldüğüne işaret eden analizde ekim başında yüzde 44,3 olan döviz yatırımlarının payının, 23 Aralık itibarıyla yüzde 45,7’e yükseldiği kaydedildi. Analize göre toplam döviz cinsi yatırım tutarı ise aynı dönemde 2.8 milyar dolar artışla 22.6 milyar dolara ulaştı. Ancak emeklilik fonlarında değerli maden yatırımlarının toplam içindeki payı yüzde 37 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. Ekim başından bu yana bu gruptaki yüzdesel artışın yüzde 14,1 ile altın fiyatlarındaki artışa yakın olması ve 2.3 milyar dolarlık artışın, toplam döviz fonlarındaki artışa yakın büyüklükte olması, emeklilik fonlarındaki dolarizasyonun büyük ölçüde altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını gösterdi. Analizde “Menkul kıymet yatırım ve emeklilik fonlarına bir arada bakıldığında ekim başından 23 Aralık’a kadar toplam yatırımlar içinde döviz cinsi varlıkların payının yüzde 45 civarında yataya yakın kaldığı ve fonlardaki yatırımların dolarizasyonu yönünden kayda değer bir değişim gözlenmediği görülmektedir” denildi.