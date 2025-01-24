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Yatırım fonlarının finansal raporlamasında SPK’dan yeni düzenleme

SPK yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarında değişiklik yaptı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, yatırım fonlarının yıllık finansal tabloları, daha önceden ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanırken artık bu süre 90'a çıkarıldı. Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları finansal raporlama süreleri de uzatıldı.

Haber Merkezi
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Yatırım fonlarının finansal raporlamasında SPK’dan yeni düzenleme
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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Fonların yıllık finansal tablolarında süre değişikliği

Yapılan değişiklikler kapsamında tebliğin, fonların yıllık finansal tabloları bölümünde yer alan bir maddesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, daha önceden fonların yıllık finansal tabloları, ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanırken artık bu süre 90'a çıkarıldı.

 Portföy dağılım raporunda muafiyet

Tebliğde, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünde yapılan değişikliğe göre, "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören serbest fonlar hariç olmak üzere, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır." ibareleri yer aldı.

Eski tebliğ kapsamında serbest fonlar da portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğüne dahildi.

Sürelerde düzenleme yapıldı

Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları finansal raporlama sürelerinde de değişikliğe gidildi.

Tebliğe göre, söz konusu fonlara ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde bağımsız denetim raporuyla birlikte; altı aylık ara dönem finansal raporlar ise incelemeye tabi olması halinde ara dönemin bitimini takip eden 45 gün içinde inceleme raporuyla, yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş gününe kadar kurucunun internet sitesinde, halka arz edildiyse de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesi gerekiyor.

Önceki tebliğe göre, söz konusu bağımsız denetim raporları hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde, incelemeye tabi olması durumunda ise 30 gün olarak belirlenmişti.

Kararda, tebliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ve hükümlerini SPK'nin yürüttüğü de yer aldı.

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