Yatırım fonu gelirlerine yeni vergi düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Hisse senedi yoğun fonlar ile uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 vergi korunurken, diğer fon kazançlarına yüzde 17,5 stopaj uygulanacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonu kazançlarına yönelik vergi düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında alınan bu kararla, özellikle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerindeki stopaj oranları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, hisse senedi yoğun fonlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecektir. Ancak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutulurken, kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak kararlaştırılmıştır.

Bu karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.