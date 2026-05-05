Yatırım teşvik paketi Meclis'te: 15 maddelik düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

AK Parti, yabancı yatırımcıları çekmeye yönelik 15 maddelik teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifinin detaylarını açıklayan Abdullah Güler, paketin yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeyi ve üretim-ihracat odaklı büyümeyi desteklemeyi amaçladığını belirterek, yurt dışı varlıkların 31 Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde uygulanan verginin yüzde 5’ten sıfıra indirileceğini ifade etti. Ayrıca nitelikli iş gücünü teşvik etmek amacıyla brüt asgari ücretin 6 katına kadar vergi avantajı sağlanacağını söyledi.

20 yıl muafiyet ve maaşlara vergi avantajı

Bloomberg’in incelediği yasa teklifine göre, Türkiye’de yerleşik sayılan kişilerin, Türkiye’ye yerleşmeden önceki son üç yıl içinde Türkiye’de ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri gelirlerinin 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin maaşlarına vergi avantajı sağlanması teklifte yer alan düzenlemeler arasında. Bu çalışanlar, tüm çalışanlar için geçerli olan asgari ücret istisnasına ek olarak, brüt asgari ücretin dört katına kadar olan kısım gelir vergisinden muaf olacak. İstanbul Finans Merkezi bünyesinde çalışanlar için bu sınır altı kat olarak uygulanacak ve Cumhurbaşkanı bu oranları artırabilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında transit ticarete ilişkin kazanç indiriminin kapsamı genişletilecek. Bu çerçevede, İFM’de katılımcı belgesi alarak faaliyette bulunan kurumların kazanç indirim oranı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak, ayrıca İFM dışında faaliyette bulunan kurumlara da yüzde 95 kazanç indirimi imkanı tanınacak.

Nitelikli hizmet merkezleri olarak faaliyette bulunan kurumlara, İFM’de katılımcı olmaları durumunda yüzde 100, İFM dışında faaliyette bulunmaları durumunda ise yüzde 95 oranında kazanç indirimi teşviği sağlanacak.

İhracatçıya vergi indirimi ve varlık barışı düzenlemesi meclis gündeminde

Üretim ve ihracatın teşviki amacıyla yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların bu ihracat işlemlerinden elde ettikleri kazançlarına 16 puan indirimli şekilde yüzde 9 olarak, ihracat yapan kurumların ise münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 11 puan indirimli şekilde yüzde 14 olarak uygulanacak.

Gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılması da düzenlemede yer alıyor. Bundan yararlanmak için 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bildirimde bulunulması ve bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor. Bildirilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin maddede yer alan şartların sağlanması halinde hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması öngörülüyor.

İstanbul Finans Merkezi’nde vergi avantajları genişletildi

İFM’de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulamasının süresi 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıl olarak düzenleniyor.

Gelir vergisi istisnasından yararlananlardan istisna için öngörülen süre dahilinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikalinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Pay senetlerinde yeni düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere göre teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarınn iki katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna olacak.