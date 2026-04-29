Yatırım teşviklerinden sonra sırada yapısal dönüşüm var

BESTİ KARALAR-ANKARA

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar, bir süre önce kurulan ekip tarafından yürütülüyor. Ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Partili kurmayların da katıldığı çalışmalar tamamlandıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Ekonomide sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm hedefleri doğrultusunda bir dizi adımın hazırlıklarına yönelik çalışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı belirtiliyor.

İlk adım atıldı, sıra yeni adımlarda

Türkiye’ye yatırımcı çekmek amacıyla ilk adımı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yeni ekonomik paketleri duyurması bekleniyor. Hükümet, ekonomideki verimliliği artırmak, cari açığı kalıcı olarak azaltmak, rekabet gücünü yükseltmek ve ekonomiyi daha dirençli hale getirmek amacıyla; ‘yapısal dönüşüm hedefleri” için hazırlıklara başladı. Hükümetin yapısal dönüşüm hedefleri arasında çalışılan konu başlıkları şöyle:

Hukuk sisteminde yatırımcıyı koruyacak yeni düzenlemelerin hazırlanması: Örneğin Tahkim Yasası ile uyuşmazlıkların hızlı çözülmesi, iş ve ticaret davaların kısa sürede çözülmesi ile Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda güncellenmeye gidilmesi amaçlanıyor.

Tarım, enerji, sanayi alanında yapısal dönüşüm hedefleri masaya yatırılıyor: Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kurulan, 'Su Komisyonu' da çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu belirtildi. Su kaynaklarının iyi kullanılması ve sulama alanlarında teknolojinin kullanılmasıyla tasarrufun sağlanması hedefleniyor.

Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması da çalışılan başlıklar arasında: Gübre ve ilaç sanayinin gelişmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Rüzgar ve güneş enerjisinin kapasitesinin artırılması, enerjinin sanayide ve üretimde etkin kullanılması, sanayide yeşil dönüşümün sağlanması da hedefler arasında.

Ekonomi yönetimi, Ortadoğu’da yaşanan savaşla birlikte Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri de masaya yatırıyor. Türkiye’nin ekonomi alanında hangi risklerle karşı karşıya olduğu bunlar için hangi önlemlerin alınması gerektiği ile Türkiye’nin avantajları neler, bu avantajları nasıl kullanılması da değerlendirilecek.