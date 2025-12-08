Yatırım uzmanlarının 2026 beklentileri

ŞENAY ZEREN

2025 yılını bitirmeye sayılı günler kalırken, yıl içinde yaşanan öngörülemeyen gelişmeler, piyasaları tahminlerin ötesine taşıdı. İlk aylarda, 'Borsa İstanbul yılı hangi seviyelerden tamamlayabilir?' sorusunun cevabı 14.000-15.000 seviyelerine kadar taşınırken; bugün geldiğimiz noktada 'Acaba yılı 11.000 puanın üzerinde tamamlayabilir mi?' sorusunu tartışıyoruz.

Bir diğer şaşırtan yatırım aracı ise, altın ve gümüş oldu. '2025 yılı getirisi, 2024'ün altında kalır mı?' diye konuşulurken, değerli madenlerin yükselişi en iyimser tahminleri bile aştı. Jeopolitik gelişmeler, Çin başta olmak üzere merkez bankalarının altın alımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında indirim sürecine başlaması fiyatları destekledi. Gümüş, tüketiminin yarıdan fazlasının endüstriyel amaçlarla kullanılması özelliğiyle altından ayrışırken, ülkelerin özellikle yenilenebilir enerjilerle ilgili kararlarından da pozitif etkilendi.

En iyi getiri gram gümüşte

Borsa İstanbul 100 endeksi, yılın başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 12 kazandırırken; finansal kiralama faktoring, teknoloji ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri en iyi getiriyi sağladı. Geçtiğimiz 11 ayda, dolar/TL yüzde 20 artış sağlarken; Euro/TL kuru ise, yüzde 35 yükseldi. Ons altın yıl başından bu yana yüzde 60 kazandırırken; fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın yüzde 92 prim yaptı. Altını tahtından eden gümüş ise, ons bazında yüzde 98; gram bazında yüzde 137 artış sağladı.

Son yılların gözde yatırım araçlarından biri olarak öne çıkan yatırım fonlarına bakarsak da; yüzde 83 yükselişle kıymetli madenler fonları birinci sırada yer aldı. Yüzde 71 getiri ile serbest fonlar ikinci, yüzde 54 artışla para piyasası fonları üçüncü sırada bulundu. Hisse senedi fonları ise yatırımcısını üzerken, yüzde 20 getiriyle sonuncu oldu.

Yeni yıl için beklentiler nasıl şekilleniyor?

Beklentilerin epey altında kalan kasım ayı enflasyon verisinin ardından, bu düşüşün trende dönüşüp dönüşmeyeceği kritik olurken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim sürecini 2026 yılında da sürdürmesi bekleniyor. Borsanın en büyük rakibi olan faizdeki düşüşün, Borsa İstanbul'a yarayacağı öngörülürken; genel beklenti borsanın gelecek yıl reel getiri sağlayabileceği yönünde. Yeni yılda gram altındaki getiri potansiyelinin ons altının önüne geçeceği tahmin edilirken; gümüş fiyatlarının tarihi rekorunu tazeleyeceği düşünülüyor. Öte yandan, yatırım fonlarının da gündemden düşmemesi bekleniyor.

Piyasa uzmanları değerlendirdi

Doğru hisse seçimiyle borsa 2026’nın yıldızı olmaya aday

DR. BERRA DOĞANER - Piramit Menkul Yönetim Kurulu Üyesi

▶Öncelikle dünyada ve ülkemizde 2026 yılı da 2025’te olduğu gibi, haber akışlarının ön plana çıkacağı ve volatilitenin yüksek seyredeceği bir yıl olacak. Dünya için, Trump politikaları ve jeopolitik gerginliklere dayalı bölgesel savaşlar, ülkemiz için ise siyasi gelişmeler belirleyici olacak. Altın ve gümüş, 2025 yılını çok iyi bir primle kapatıyor. 2026’da getirisinin, bu yılın daha altında olmasını beklerim; ancak portföylerde yer vermekte halen yarar var. Dövizi zaten yatırım aracı olarak kabul etmiyorum ve reel getiri beklemiyorum. Kıymetli madenler yatırımı, kur artışlarının getirisini de içerecektir. Enflasyon düşme eğiliminde… Faizler de düşmeye devam edecek. Bu nedenle, doğru hisse seçimi ile hisse senedi yatırımları 2026 yılının yıldızı olmaya aday görünüyor. 2025’te getiride dünyanın en kötü borsalarından biri olan Borsa İstanbul, 2026 yılında arayı kapama potansiyeline sahip. Bilançolar için en kötünün geride kaldığını da eklersek, 2025 yılında yan ve sığ hisselere göre daha düşük getiri yaratan BIST 50 – BIST 100 hisseleri diğer bir değişle borsanın lokomotifi temel hisseler, yüksek getiriler sağlayabilir.

Yıldız yatırım aracı borsa olur, onu gram altın takip eder

MURAT ÖZSOY - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

▶2026’nın yıldız yatırım aracının Borsa İstanbul olacağını, diğer yandan da gram altının ikinci sırada çok yakın takipçisi olacağını düşünüyorum. 2026 yılında da küresel jeopolitik tansiyonun yüksekliği, merkez bankalarının alımları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz indirimleri ons altın fiyatını güçlü tutmaya devam edecektir. Yurt içine döndüğümüzde, dezenflasyon sürecinin 2026’da 2025’e kıyasla daha istikrarlı ilerlemesini ve bu durumun da Merkez Bankası’nın faiz indirim patikasını bu yıla göre daha seri indirimlerle oluşturmasını bekliyorum. Düşen faiz ortamında, hem şirketlerin değerlemeleri üzerinde pozitif etkiler görülecek hem de finansman maliyetlerinin gerilemesiyle bilançolar daha pozitif gelişmeler kaydedecektir. Bankaların kredi vermek konusunda daha iştahlı olacaklarını da hesaba kattığımızda, hem bankacılık hem de diğer endekslerde güçlü toparlanmalar görebiliriz. Politika faizindeki geri çekilmeler ve TL’nin 2026’da cazibesini 2025’e göre biraz daha kaybedecek olması, akıllara ‘Acaba döviz kurunda ani yükselişler görebilir miyiz ve bu durum gram altın fiyatını tetikler mi?’ sorusunu getiriyor. Kısmen olabilir. Ancak Merkez Bankası’nın güçlü rezerv yapısı ile kur riskinin gündeme gelmesinin önüne geçecek olması, yıl genelinde gram altını borsa karşısında bir adım geride bırakabilir görüşündeyim.

İlk yarı borçlanma aracı ve para piyasası fonu, ikinci yarı hisse yatırımı ideal

DR. ALTUĞ ÖZASLAN - Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı

▶2026 yılı hem nominal hem de reel faizlerin kademeli olarak aşağı ineceği bir yıl olacak. İçsel ve dışsal şoklar olmadığı sürece volatiletinin bu seneye nazaran, kısmen daha düşük olmasını bekliyorum. Düşük stopaj döneminde para piyasası fonlarına giriş yapanların, 2026 yazına kadar hala vergiden muaf ya da düşük vergili yüksek risksiz getiri avantajı bence devam edecektir. Buna mukabil, TL tahvil verim eğrisinin 2-10 yıl farkının kapanmaya başlaması ile beraber, bu piyasadaki normalleşme ve kısa vadeli faizlerin, faiz indirimleri etkisiyle aşağı ineceği bir senaryoda kısa vadeli tahvil ağırlıklı dış borçlanma araçları fonları da, yılın ilk 6 ayında tatmin edici getiri sağlayabilirler. Hisse senedi tarafında ise, 2025 üçüncü çeyrek finansalları kısmen beklediğimden daha iyi geldi. Endeks yıl sonu rallisi yapma niyetinde, momentum ve hacim biraz düşük ama fiyat gitmek isterse gider. Bence ilkbahar 2026 dönemi, artık risksiz getiriden çıkarak orta ve uzun vade için hisse senedi piyasasına giriş için uygun görünüyor. TL’nin değerine karşı bir endişem olmaması sebebiyle, Eurobond ve değerli metal gibi dövize endeksli varlıkları, TL risksiz getiri ve TL hisse senedine nazaran cazip bulmuyorum. Varlık dağılımı için düşük ağırlıkta tercih edilebilirler. Özetle bugünkü şartlar altında, 2026 yılının ilk yarısında borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonları, ikinci yarısında ise hisse senedi yatırımı 2026 için ideal yatırım tercihleri olduğunu düşünüyorum.

Gümüş ön plana çıkıyor

SERDAR PAZI - Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü

▶2026 yılında da reel olarak TL değerlenmesinin devam etmesi beklenebilir; yüzde 25 civarı bir enflasyon ve yüzde 20 civarı bir kur hareketi gerçekleşebilir. Altında yaşanan sert yükselişin ardından, yaşanan arz kaygılarıyla bayrağı devir alacağını düşündüğüm gümüş ön plana çıkıyor. Dolar bazında kote edilen emtia grubundan, tarihi rekorunu ileri taşımasını beklediğim gümüşte, hem TL hem de dolar bazında tatminkar bir performans beklenebilir. TL bazında ise, enflasyon düşüşünden getiri eğrisinin kısa tarafı daha fazla fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda, kısa vadeli yabancı yatırımcı girişiyle yüzde 40 bileşik faiz seviyesi altında kalan 2 yıllık tahvilde, yıl genelinde yaşanacak faiz düşüşüyle portföylerde ortalama getiriyi yukarı çekeceği görüşündeyim.

Borsayı yıldız aday gösterebilirdim, ancak…

ERAL KARAYAZICI - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

▶Olağan şartlarda üç yıldır 275 dolar çevresinde yatay kalan Borsa İstanbul’u, 2026 yılı için iddialı bir yıldız adayı olarak gösterebilirdim. Fiyat avantajının yanında, düşmeye devam edecek faiz oranları ve asgari ilk yarıyıl boyunca belirgin pozitif olmaya aday küresel piyasalar, borsa için güçlü katalistler. Ancak bu zeminden ne ölçüde yararlanacağı, politik desibelin dalga boylarına bağlı olacak. Bu faktörü de dahil edince, yıl bütününde hissedilir medcezirlere sahne olsa da ben borsanın ana rotasının yukarı olacağını ve dolar bazında yüzde 20 kadar değer kazanabileceğini düşünüyorum. Vergi sonrası net faiz getirisi, seneye düşük kalmaya aday görünüyor. Altın- gümüş pahalı. Taşıdıkları risk bence sanılandan yüksek. Değerlendirmeye yurtdışı yatırım araçlarını da dahil edersek, tüketici güvenine duyarlılığı yüksek şirket hisselerinin ben 2026 yılının en önemli yıldız adayları olacağı görüşündeyim.

Bono ve tahviller, önemli fırsat sunmaya devam edecek

ÜZEYİR DOĞAN - A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı

▶2026 yılı 2025’ten gelen belirsizliklerle başlayacak gibi görünse de, özellikle içeride dezenflasyonist sürecin devam etmesini bekliyoruz. Bu süreç halen yüksek getiri alternatifi sunan sabit getirili enstrümanlar için, fırsat oluşturmaya devam edecektir. Bu dönemde, gerek kısa gerekse uzun vadede, bono ve tahvillerin önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer yatırım araçlarına kıyasla, görece daha düşük risk ve reel getiri imkanı sunan bu ürünler, 2026 yılında da ön planda olacaktır. Düşmesini beklediğimiz enflasyon ve faizlerin, enflasyon beklentilerine göre yüksek bulduğumuz faizlerden yararlanma ve dönem içinde trade fırsatı sunması adına, uzun vadeli tahvilleri ön planda tutmak gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stopaj avantajıyla da, diğer sabit getirili (ÖST, mevduat, fon gibi) enstrümanlara kıyasla avantaj sağlamaktadır.

2026’nın yıldız yatırım aracı gümüş olacak

TONGUÇ ERBAŞ - Ahlatcı Portföy Genel Müdürü

▶2026’nın yıldız yatırım aracının gümüş olacağını düşünüyorum. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) 2026 sonuna kadar beklenen üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi, dolar endeksinde zayıflamayı ve değerli metallere yeniden alım iştahını beraberinde getirebilir. Ancak gümüşü diğer metallerden ayrıştıran asıl unsur, sanayi talebi. Yapay zeka teknolojilerinden savunma uygulamalarına, özellikle de güneş paneli üretimine kadar genişleyen kullanım alanı, fiziki gümüş talebini arzın üzerine taşıyor. Bu arz-talep denge bozukluğu, fiyatlara yukarı yönlü bir eğilim kazandırabilir. Bu nedenle, 2025’te güçlü performans gösteren gümüşün, gelecek yılda da yükselişini sürdürerek yatırımcıların radarında ilk sıraya yerleşmesini bekliyorum.

2026 Borsa İstanbul, altın ve gümüş yılı olmaya aday

HAKAN ERDOĞAN - Hedef Portföy Genel Müdür Yardımcısı

▶Nisan ayı ve sonrası açıklanacak veriler, yılın ikinci yarısı için daha olumlu bir seyir sağlayabilir. 2026 yılını iki farklı dönemde ele almak mümkün: İlk yarı; enflasyonla mücadelede bazı dalgalanmaların yaşanabileceği, bu nedenle BIST'in temkinli bir seyir izleyebileceği dönem. İkinci yarı; enflasyondaki düşüşün kalıcılığına olan inancın pekişmesi, merkez bankalarının önünün açılması ve şirket karlılıklarındaki toparlanmanın belirgin hale gelmesiyle, BIST için sürdürülebilir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Kısaca, sabırlı yatırımcılar için 2026'nın ikinci yarısı, 2025 ve 2026 başının volatilitesinin meyvelerini toplamak için bir fırsat penceresi açabilir. Öte yandan, 2026 yılı değerli madenler açısından fırtına öncesi sessizlikten ziyade, fırtınanın merkezinde olabileceğimiz bir yıl olabilir. Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesinde altın ve gümüşe stratejik bir ağırlık vermesi, olası para politikası kökenli piyasa oynaklıklarına ve jeopolitik şoklara karşı koruyucu bir kalkan işlevi görebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, rekor seviyeler aynı zamanda daha yüksek volatilite anlamına gelebilir. Bu nedenle, yatırım yaparken orta-uzun vadeli bir bakış açısını korumak ve dalgalanmalara hazırlıklı olmak her zamankinden daha önemli hale gelecektir.

Hisse senedi fonları yıldız yatırım aracı olmaya aday

MEHMET GERZ - Osmanlı Portföy CEO

▶2026’ya yönelik portföy önerimizde, yüzde 35 TL para piyasası ve yüzde 25 Türk hisse senedi öneriyoruz. Çeşitlendirme sağlamak için, her biri yüzde 10 olmak üzere altın, yabancı menkul, Eurobond ve gayrimenkul varlık sınıflarına borsa yatırım fonları (ETF) vasıtasıyla yatırım yapılabilir. Yıllardır enflasyonu kontrolden çıkartan politikalar nedeniyle, TCMB’nin tüm çabasına rağmen enflasyon 2025’te yeterince düşmedi. Kasım ayı itibariyle, enflasyonda kademeli bir düşüş trendi başlamış gözüküyor. 2026’da enflasyon ve faiz oranları düşmeye devam edecek. Faiz oranlarının kademeli düşmesiyle borsaya ilginin artmasını bekliyoruz. 2025’in ilk 11 ayında BIST100 endeksi yüzde 10 civarı bir artışla, dolar kurundaki yükselişin yarısı ve TÜFE enflasyonunun üçte birinde kaldı. Yüksek faiz, enflasyon muhasebesi ve politik belirsizliğin etkilediği borsaya, yerli-yabancı kurumsal yatırımcı ilgisi azaldı. Spekülatif ve son zamanlarda manipülatif işlemlerde artış görüldü. Sağlıksız fiyat oluşumuna karşı gerekli açıklamaların yapılması ve önlemlerin alınmasıyla 2026’da daha sağlıklı bir piyasa bekliyoruz. Bu nedenle 2026’da Borsa İstanbul, son birkaç yılın kayıplarını telafi ederek güçlü bir performans sergileyebilir ve hisse seçiminde temel analizi dikkate alan, fonlara yatırılan tasarrufları ‘basiretli tüccar’ yaklaşımıyla yöneten hisse senedi fonları, 2026’nın yıldız yatırım aracı olmaya adaydır.

Düşen faiz, borsaya can suyu olabilir

SERTAÇ EKEKE - Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı

▶Ciddi bir sistem değişimi içerisinde olduğumuz dönemdeyiz. 2025 yılında başlayan fiyatlamaların, daha dengeli olarak 2026 yılında da devam etmesini, ancak özellikle hisse senedi piyasasında yukarı yönlü hareketler sürse bile, ülke tercihi bakımından paranın daha da seçici olacağı bir süreç bekliyorum. Geçen sene şansını kullanamayan Türkiye borsası, bu sene parayı çekme açısından yine aday. Dezenflasyon sürecinin devamıyla yüzde 30 seviyesinin altına gelen faiz, Türk hisse senetlerine 2025’te bulamadığı can suyu olabilir. S&P başta olmak üzere, ABD borsalarında da yukarı yönlü eğilimin devamını bekliyorum. 7200 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Son olarak, bu yılın yıldızı olan altın ve gümüşün önemini korumaya devam etmesini, ancak ons değil gram bazlı takip edilmesinin daha fazla kârlılık getireceği kanaatindeyim.