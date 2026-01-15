Yatırıma küresel kanat takacak girişimci iklimi oluşturmak

LEVENT AKBAY

KOÜ Teknopark dönüşerek büyüme stratejisini “Bölgeye yatırımda küresel vizyona sahip girişimci iklimi oluşturmak” olarak belirledi ve “İlk 10’a girmek” olarak belirlediği hedefe ulaşmak için çizilen yol haritasını uygulamaya koydu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark Genel Müdürü Erçin Dinçer, gelişme stratejisini ‘uluslararasılaşma’, ‘yatırım çeken yatırımlara ev sahipliği’ ve ‘ön kurucular olarak isimlendirilen gençleri teknoloji ligine hazırlama’ sacayağı üzerine kurduklarını söyledi.

Kısa dönem hedefleri; ‘İlk 10’a girmek’, ‘400-500 firma ölçeğine çıkmak’ ve ‘ciroda milyar dolar bariyerini aşmak’ olarak sıralayan Erçin Dinçer; Kocaeli’nin bu dinamizmde altyapıya ve uzlaşmaya sahip bir kent olduğunu belirterek: “Bütün teknokentlerle dirsek teması içinde, Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek kalmayacak deneyimleri içselleştirerek, Türkiyelileşme modeli çerçevesinde, hikayesini hep birlikte yazacağımız şekilde, teknoloji trenini yakalayacağımız bir ortamı oluşturmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gerekli altyapıya eksiksiz sahibiz

Teknoparkta 3 yıllık bir sürede tüm kriterlerde katlanan performanslar sağlamayı hedeflediklerini anlatan Erçin Dinçer; KOÜ Teknopark’ı sıçratacak yatırım projeleri için birebir takipte olduklarını, yerli ve yabancı girişimcilerle inovatif projeler ve eylem planları ürettiklerini söyledi.

Son dönemde projelerin başarısında girişim sermayesi yatırım fonları ile somutlaşan finansman desteğinin de etkili olacağına dikkat çeken Erçin Dinçer, projelerin Ar-Ge faaliyetlerinin ardından ticarileşme ve pazara erişim aşamasında da desteklenmesinin zorlu yolda eksiklik gideren çok önemli bir faktör olduğunu anlattı.

Üretkenlik katsayımızı artırmalıyız

Zorunlu olarak rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. OECD rakamlarına göre KOBİ’lerimizin üretkenlik katsayısı düşük. Bu teknolojimizin eski olduğunu gösteriyor. Yapay zekâ ortamında bir iş yapıyorsun, her şey iyi gidiyor. Ancak aynı yöntemle devam edilirse, 10 yıl sonra 5 para kazanamayacaksın anlamına geliyor. Dünya hızla değişiyor. Para kazanılacak işler değişiyor. Yöntem değişmedikçe kâr baskısı da sürecek. Bu nedenle teknolojiye girmek gerekiyor.

Verimlilik

KOBİ’lerimizi geliştirmek zorundayız. Bu yüzden model fabrika kuruyoruz. Tek amacımız verimliliği arttırmak. Biz şu an bulunduğumuz ekonomik büyüklükte, yarıştığımız ekonomik iklimde, maalesef üretimimizdeki verimliliğimiz yetersiz. Değer artırmak ancak teknolojiyle olacak bir şeydir. Üretimde bilimi daha yoğun kullanmakla olacak bir şeydir. Bunun için yolumuz yine teknoparklara çıkacaktır.

Anlayışın kopyası olmaz

Birçok teknokent Türkiye’de dirsek teması içinde. Teknokentlerin hepsinin fiziki şartları, iklim şartları, ekonomik şartları farklıdır ve kopyalanıp taklit edilemez. Aslında ne batılılaşma ne doğululaşma… Biz Türkiyelileşmeyi başarmalıyız. Bunu kendi hikayemizi yazarak yapmamız lazım.

Uluslararasılaşma önemli bir eşik

Yönetim anlayışı olarak bizi farklı kılan uluslararasılaşma konusundaki yüksek motivasyonumuz ve eylem planımız olacak. Önümüzdeki süreçte bu tarafta özellikle daha dinamik olmak için çaba göstereceğiz. Bu anlayışı bir fırsat olarak değerlendirip büyüme yönünde bir eşik olarak kullanacağız.

Birebir takiple yaratılan cazibe

AB ülkelerine, ABD’ye temsilciler gönderip, konferanslar, sunumlar düzenliyor, birebir görüşmeler yapıyor, ekosistemimizi tanıtıyoruz. Çeşitli küresel devlerle temas kuruyoruz. Sadece muafiyete gelmiyor. Hizmet alıyor, örneğin yapay zeka optimizasyonu ile ilgili bir sorununu burada çözüyor: Bunun için akademisyenlerle iş birliği ortamı sağlıyoruz. Yetiştirmek üzere bir stajyer eğitim grubu oluşturuyoruz.

Döviz tasarrufu da bir amaç

Biz Türkiye’nin ithalat kalemlerini azaltmaya çalışıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse; KOÜ Teknopark’ta elektronik belge yönetimi ile ilgili bir yazılım geliştirildi. Bu yazılımın lisansına yüz binlerce dolar ödeniyordu. Bu alana yatırım yapan girişimciler yerlisini geliştirdi ve onda bir fiyatına satmaya başladı. Türkiye olarak her bir satışta 90 bin dolar para tasarruf ettik.

Teknopark ekosistemi

Teknoparkta firmalar var, öğrenciler var, teknolojik altyapı var, laboratuvar imkanları var, fonlara erişim var…. Bunlar birbirini besliyor. Metrekare fiyatları yüksek gibi görünse de alınan hizmet ve muafiyetle daha fazlasını edinmek mümkün oluyor.

Dinçer: Hedefimiz ilk 10’a girmek

KOÜ Teknopark olarak büyüklükte ilk 20 içindeyiz. Yönetim Kurulumuz tarafından çizilen, paydaşlarımızın ortak vizyonuna göre ilk 10’a girmeyi hedefledik. Türkiye’nin en önde gelen şirketleri bu bölgede faaliyet gösteriyor. 3 yıllık vizyonda 400-500 şirket bandına oturmayı hedefliyoruz. Ciromuzun da 100 milyon dolardan 1 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz.

En büyük motivasyonumuz

Görünmeyen faaliyetlerimizin başında şirket kurmak isteyen gençlere yönelik olarak; fikirden, ön hazırlıktan, ulusal, uluslararası hibeleri almasından, şirket kuruluşuna kadar ücretsiz olarak verdiğimiz hizmetler geliyor. En önemli performans kriteri, bu sene kaç tane gence girişimcilik eğitimi verildiği olmalı. Bu gençlerden kaçı şirketleşmeyi başararak geldi. Bizim en fazla kıymet verdiğimiz şey bu.

Kocaeli farkı…

KOÜ Teknoparkı çok dinamik bir yapıda. Çünkü Kocaeli çok kenetlenmiş bir kent. Gerçekten burayı yukarı çekmek için bir mutabakat var ve herkes elini taşın altına koyuyor. Teknopark’ın geliştirilmesi için gerekli irade de var. Tek bir ruhu yansıtan ekibi de var.

Üniversitenin kattığı avantaj

Kocaeli Üniversitesi’nin büyüklüğünü ve niteliğini teknoparkın gelişmesi için ciddi bir avantaj olarak görüyorum. Çok az üniversitede bu kadar genç bir bilişim öğrencisi birikimi ve yelpazesi var. Ayrıca Kocaeli’de sanayi odası ve ticaret odaları ile üniversitenin ortak anlayışla hareket etmeleri, endüstri 4.0’a yönelik sanayiye yönelik daha güçlü bir ekosistem sunuyor.