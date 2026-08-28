Yatırımcı artık gayrimenkulün geleceğini satın alıyor

ŞENAY ZEREN

ARGE Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Gel, gayrimenkul değerleme sektöründeki güncel gelişmeler, dijital dönüşüm ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi. 2026'nın ilk yarısını veriye dayalı karar alma süreçlerinin önem kazandığı bir dönem olarak nitelendiren Gel; konutun yanı sıra ticari gayrimenkul, lojistik depo, sanayi yapıları, arsa ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik değerleme taleplerinde hareketlilik gözlemlediklerini belirtti. Gel, yatırımcıların artık yalnızca mevcut piyasa değerine değil, taşınmazların gelecekteki gelir potansiyeline odaklandığını söyledi.

SADES ile süreçler dijitalleşiyor

Emsal satış verileri, bölgesel gelişmeler, ulaşım yatırımları, ekonomik göstergeler, imar durumu ve taşınmazın fiziki özelliklerinin birlikte ele alındığını belirten ARGE Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Gel, artan veri hacmiyle yapay zekânın sektörün doğal parçası haline geldiğini bildirdi. Yapay zekâ destekli süreç yönetim platformu SADES'i aktif kullandıklarını kaydeden Gel, “Belge yönetimi, veri doğrulama, analiz ve iş akışını dijitalleştirerek süreçlerimizi daha standart, hızlı ve verimli hale getiriyor. Böylece uzman ekiplerimiz rutin operasyonlar yerine analiz, yorumlama ve mesleki değerlendirmeye daha fazla zaman ayırabiliyor” dedi. Ahmet Cem Gel, yapay zekâyı uzman deneyimini güçlendiren hibrit modelin tamamlayıcı unsuru olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'de sektörün dijitalleşme konusunda belirgin ilerleme kaydettiğini ifade eden Gel; dünyada büyük veri, coğrafi bilgi sistemleri ve ESG kriterlerinin değerlemenin parçası olduğunu, uluslararası standartları takip ettiklerini dile getirdi.

Ofisten konuta dönüşüm

ARGE Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Gel, yılın ikinci yarısında faiz görünümü ve finansmana erişimin ana gündem maddeleri olacağını belirterek, faizlerdeki olası bir iyileşmenin ertelenmiş talebi yeniden canlandırabileceğini vurguladı. Ofisten konuta dönüşüme izin veren düzenlemenin özellikle ofis arzının yüksek olduğu lokasyonlarda pazar hareketliliği yaratacağını kaydeden Gel, lojistik depolar ile kentsel dönüşüm alanlarının da stratejik önemini koruyacağını ifade etti.

Önümüzdeki beş yıla ilişkin büyüme hedeflerini paylaşan Ahmet Cem Gel; dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zekâ odaklı sistemlerle ilerleyeceklerini açıkladı. Gel, temel amaçlarının hazırlanan değerleme raporlarını yatırımcılar, bankalar, finans kuruluşları ve sigorta şirketleri için stratejik karar süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.