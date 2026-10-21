Yatırımcı dönerse 6 bin dolar masada: Altında güven sınavı

EVRİM KÜÇÜK

Altın piyasasında mücadele yatırımcının yeniden hangi varlığa güveneceği üzerinden şekilleniyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi yatırımcıları getiri sağlayan varlıklara yöneltiyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri altının cazibesini kısa vadede sınırlıyor. Nitekim altın dün ons başına 4 bin 100 dolara doğru gerileyerek değer yitirdi.

Ancak kıymetli metal piyasasında bu tablo bazı uzmanlara göre, yükselişin sona erdiği anlamına gelmiyor. Metals Focus Altın ve Gümüş Direktörü Matthew Piggott, yaşanan süreci bir ayı piyasasından ziyade konsolidasyon dönemi olarak değerlendiriyor. Ona göre fiyatları baskılayan temel unsur, altının uzun vadeli yatırım gerekçesinin ortadan kalkması değil, sermayenin hisse senetleri, kripto varlıklar, enerji ve diğer emtialar arasında dağılması.

4.000 $ çevresinde alıcı desteği

Altının 4 bin doların üzerinde tutunmasında kurumsal yatırımcılar ve merkez bankalarının alımları belirleyici rol oynuyor. Piggott, fiyatların bu seviyeye yaklaştığı dönemlerde kurumsal yatırımcıların piyasaya yeniden girdiğini, merkez bankalarının da bu tabanın oluşmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Kamu borçlarının büyümesi, bütçe açıkları ve mali sürdürülebilirliğe ilişkin kaygılar, altının uzun vadeli portföylerdeki yerini koruyan unsurlar arasında. Geleneksel para ve tahvil varlıklarına bağımlılığı azaltmak isteyen yatırımcılar için altın, çeşitlendirme aracı olmayı sürdürüyor. Merkez bankalarının alımlarının önceki yılların olağanüstü seviyelerinden gerilemesine rağmen 2027’de de önemli net alıcılar olarak kalması bekleniyor.

2027 ortalama fiyat beklentisi 5.330 $

Metals Focus, altının bu yıl ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde gerçekleşmesini, 2027’de ise ortalamanın 5 bin 330 dolara yükselmesini öngörüyor. Bu, yıllık ortalamada yüzde 16’lık artış anlamına geliyor. Araştırma şirketi, 2027’nin son çeyreğinde ortalama fiyatın 5 bin 600 dolara ulaşabileceğini ve fiyatların 6 bin dolara yaklaşabileceğini tahmin ediyor.

Piggott’a göre yatırımcıların yalnızca fiyat gerilediğinde alım yapmaktan çıkıp yükseliş dönemlerinde de piyasaya güvenle dönmesi için enerji piyasasında sakinleşme gerekiyor.

Gümüşte paralel hareket 90 $ seviyesini tetikleyebilir

Metals Focus, şu sıralar 58 doların hemen altında hareket eden ons gümüşün 2027'de altına paralel bir yol izleyerek ons başına ortalama 84,40 dolara ulaşmasını, yılın son çeyreğinde ise 90 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Bu tahmin, 2026 için öngörülen 72,60 dolarlık ortalamaya göre yüzde 16 artış anlamına geliyor. Ancak gümüşün fiziksel piyasasında bu yılki 35,4 milyon onsluk açığın 2027'de 37,3 milyon onsluk fazlaya dönüşmesi bekleniyor. Güneş panellerinde kullanılan gümüş miktarının azaltılması, endüstriyel talebi baskılıyor. Bu nedenle sürdürülebilir yükselişin sanayi tüketiminden çok yatırımcı girişlerine bağlı olması bekleniyor.

Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel

Fiziki yatırım altını piyasasının yaklaşık 13 trilyon dolarlık büyüklüğüne karşılık dijital altın, henüz 45-55 milyar dolarlık niş bir alan. Ancak Dünya Altın Konseyi tarafından 12 binden fazla bireysel yatırımcıyla yapılan araştırmaya dayanan sektör modellemesi, doğru koşullar sağlanırsa dijital altına yönelik uzun vadeli gizli talebin 700 milyar dolara ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Bu, bugünkü piyasa büyüklüğü değil, potansiyel talep tahmini. Temel senaryoda pazarın yıllık yaklaşık yüzde 27 büyümeyle 2031'de 160-170 milyar dolara çıkması bekleniyor. Güvenilir saklama, fiziki altına dönüştürme imkânı, düzenleyici koruma ve rekabetçi fiyatlama bu potansiyelin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.