Yatırımcı gümüş neredeyse oraya doğru koşuyor

ŞEBNEM TURHAN

Gümüş 2025 yılının ardından yeni yıla da damga vuruyor. Yılın başından bu yana gümüşün ons fiyatı yüzde 59 artarak 114 doların üzerine çıktı rekor ise 117.7 doları aşarak yine bu yılın ilk ayında kırıldı. Gümüş yükseliş trenine geçen yıl binemeyen yatırımcılar bu yılın ilk ayında buldukları her enstrümandan kıymetli madene yatırım yapma peşinde. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VİOP) dolar bazlı gümüş kontratlarında bu hafta işlem hacmi 20 milyar lirayı aşarken ocak ayı ortalaması 20-40 milyar bandında oluştu ve en çok yükselenlerde ilk sıralar da gümüş vadeli kontratları oldu. Öte yandan borsada işlem gören gümüş yatırım fonları da tavan fiyatı gördü.

3 milyar işlem hacminden 20-40 milyar liraya

Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda dolar cinsi gümüş kontratları 15 Ocak 2021’den bu yana işlemde. İşleme başladığının 15’inci gününde o dönemki küresel koşulların da etkisiyle işlem hacminde altını geride bırakmayı başaran gümüş vadeli kontratları şu anda aynı bahar havasını yeniden yaşıyor. Verilere göre şubat vadeli gümüş kontratları 117 doların üzerinde işlem görüyor ve işlem hacminde ilk sırada yer alıyor. Toplam işlem adedi ise 151 bini aştı bu borsa endekslerindeki vadeli işlem hacimlerini geride bıraktığına işaret ediyor. Günlük fiyat yükselişi 7'yi aşarken yılbaşından bu yana yüzde 60’a dayandı. Haftanın ilk işlem gününde ise yüzde 13’ü geçen bir yükselişe imza attı gümüş vadeli kontratları. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda gümüş kontratları işlem hacminde BİST30, dolar ve altın kontratlarını geride bırakmayı başardı. Hacimde her bir gümüş kontratı 10 ons gümüşten oluşuyor. Bu yıl ocak ayında işlem hacminde rekorlar kırılırken geçmiş dönemde gümüş vadeli kontratlarda işlem hacmi 3 milyar lira seviyelerinde gerçekleşiyordu. Bu yıl görülen 20-40 milyar bandı oldukça yüksek bir talebin yaşandığına bir kez daha işaret ediyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre daralan speadler de yeni katılımcıların olduğunu gösterirken açık pozisyonların da yükseldiğine dikkat çekti. Gümüşe endeksli Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası kontratlarına artan ilgi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’ndaki teminat tamamlama çağrılarının da büyümesine neden oldu. Takasbank verilerine göre 26 Ocak itibariyle teminat tamamlama çağrısı 2.2 trilyon liraya yaklaşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda dolar ons gümüş kontratlarında açık pozisyon sayısı 450 bini aştı altın ons şubat kontratı açık pozisyonunun geride bıraktı. Gümüş vadeli kontratlarının yanı sıra borsada gümüşe endeksli borsa yatırım fonları da işlem görüyor. QNB Türkiye'nin gümüş borsa yatırım fonu endeksi bu yıl 56,41 yükseldi. Yine QNB Türkiye'nin gümüş katılım borsa yatırım fonu da bu yıl yüzde 56,4'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Gümüş katılım borsa yatırım fonu tavan seviyesini gördü.

Gümüş balon bölgesine mi giriyor?

Uzmanlar gümüşe dayalı yatırım enstrümanlarına olan ilginin süreceğini ancak risklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Sadece Türkiye’de değil küresel piyasalarda da yatırımcının gözü gümüşte ve buna karşı uyarılar yabancı uzmanlar tarafından da veriliyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen yayımladığı bültende gümüş konusunda endişeli olduğunu vurguladı. Uzmanlar gri metalin, 1972'ye kadar geriye giden kayıtlara göre yılın en iyi başlangıcını yaşadığına dikkat çekerken spot gümüşün ons başına 2026'nın ilk ayında yüzde 52'nin üzerinde artış kaydettiğini belirtiyor ve bu 2025 boyunca yaklaşık %150'lik bir yükselişin ardından geldi. Hansen, "Altının yükselişi, balon oluşumuna dair çok işaret olmaksızın düzenli bir şekilde devam ederken, gümüş açıkça balon bölgesine girdi. Perakende katılım, spekülatif pozisyonlar ve fırsat kaçırma korkusu, fiyatları hem altın hem de platin ile karşılaştırıldığında tarihsel olarak pahalı seviyelere iten yükselişin başlıca itici güçleri oldu" dedi.

Citi, gümüş için 0-3 aylık tahminini 150 dolar/onsa çıkardı

Uluslararası yatırım bankası Citi, gümüşe yönelik kısa vadeli fiyat beklentisini sert şekilde yukarı revize ederek 0-3 aylık hedefini ons başına 150 dolara yükseltti. Önceki tahmin 100 dolar seviyesindeydi. Citi, bu revizyonun arkasında güçlü fiyat momentumu, değerli metallere yönelen sermaye akışı ve fiziksel arzda yaşanan sıkışıklığın bulunduğunu belirtti. Citi, gümüşü 'altının steroidli hali' olarak tanımlarken, yatırımcıların altından gümüşe yöneldiğine dikkat çekti. Kuruma göre gümüş, tarihsel ölçütlere kıyasla hala altına göre iskontolu işlem görüyor ve bu durum daha fazla 'yakalama rallisine' alan bırakıyor. Citi, önümüzdeki haftalarda gümüş fiyatlarında yüzde 30-40 ilave yükseliş potansiyeli görüyor. Bu da fiyatların 150 dolar/ons seviyesine ulaşabileceği anlamına geliyor.

OCBC: Gümüş, 2026'ya yapısal boğa piyasasında girdi

OCBC Group Research'ten Christopher Wong'ın bir araştırma raporuna göre, gümüş, dirençli sanayi talebi de dahil olmak üzere çeşitli faktörler sayesinde 2026'ya yapısal bir boğa piyasasında giriyor. Wong raporunda, “Fiyat hareketi aynı zamanda orta vadeli yönelimimizi doğruladı; fiyatlar, sıkılaşan fiziksel dengelere, dirençli sanayi talebine ve destekleyici makro koşullara beklenildiği gibi tepki verdi. Değişen şey, Çin'deki düzenleyici gelişmeler, arz esnekliği eksikliğinin sürmesi ve beklenenden güçlü sanayi ivmesinin bileşimiyle sürülen rallinin hızı ve büyüklüğü oldu" dedi. OCBC, 2026 ilk çeyrek projeksiyonunu 76 dolar/ons'tan 117 dolar/ons'a yükseltti.