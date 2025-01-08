Yatırımcı parasını döner sektörüne yatırdı! Kazancını katladı

Yeni iş kurmak ve parasını kısa sürede katlamak isteyen yatırımcı döner sektörüne yöneldi. Zincir döner markalarında franchise başvuruları arttı. Yatırımcıların ilgisi ile sektörde dikkat çekici bir büyüme gözleniyor.

En çok sipariş alan sektör oldu

Yemek şirketlerinin yıl sonu verilerinde en çok sipariş verilen yemeğin tavuk döner oldu. Talep artışı yatırımcıyı da harekete geçirdi.

Zincir döner şubeleri 1.877’ye ulaştı

Bir lokasyon analizi firmasının yaptığı araştırmaya göre, 2024 yılının Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 1.541 zincir döner şubesi bulunuyor. Yıl içerisinde yatırımcılar sektördeki büyümeyi göz önünde bulundurarak döner sektörüne önemli yatırımlar yaptı.

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye genelindeki zincir döner şubelerinin toplam sayısı yüzde yüzde 21,80 oranında artarak 1.877’ye ulaştı. Bu verilerin ardından Türkiye’de en çok şubesi bulunan marka da belli oldu. Buna göre; Maydonoz Döner 2024 Aralık ayı itibarıyla 390 şube ile en çok şubesi olan döner zinciri markası oldu.