Yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı

25.01.2023 itibariyle toplam pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon kişiyi aşarak 17.01.2023 tarihindeki 3 milyon 994 bin kişilik rekorunu yeniledi.

Geçtiğimiz yıl reel getiri arayışı içinde olanların odak noktası olan borsa yaklaşık 1.5 milyon yeni yatırımcıya ev sahipliği yapmıştı.

Yeni yıla karışık seyirle giren borsada 11 haftanın ardından ilk defa yatırımcı sayısında haftalık bazda azalış görülmesine rağmen, yeni haftanın ortasında borsa kendi yatırımcı sayısı rekorunu kırarak 4 milyon pay senedi yatırımcısına ulaştı.

Borsada dün yaşanan yüzde 1,28'lik düşüşe rağmen borsaya olan ilgi devam etti. Dün borsaya 52 bi 460 yeni yatırımcı dahil oldu.

4 milyon yatırımcı sayısını aşan borsaya yeni yıldan itibaren toplam giren yeni yatırımcı sayısı 210 bin 570 kişi oldu.