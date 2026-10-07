Yatırımcı Tazmin Merkezi kurulurken fonların tasfiyesi hesaba katılmamış!

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Uzmanlar bu merkezin, yükümlülüğünü yerine getirmeyen aracı kurumlar ve finans kuruluşlarının verdiği zararın tazminini öngördüğünün altını çizerken, yaşanan fon skandalında fonun ve gelirlerinin kullanılamayacağını bildirdiler. Uzmanlar kamu otoritesinin Yatırımcı Tazmin Merkezini kurarken, bir fonun bu aşamaya gelebileceğini öngörmediği ve spekülasyonu hesaba katmadığını söylediler.

Mağdurlara yapılacak ödemeler konusu belirsizliğini koruyor

17 Eylül tarihinde gün yüzüne çıkan ve çok sayıda fonun tasfiyesi ile sonuçlanan fon krizinde, yatırımcılara yapılacak ödemeler belirsizliğini koruyor. Bu konuda para piyasası fonlarından başlamak üzere mutabakatı sağlanan hesap sahiplerine ödemelerin hemen başlayacağı duyuruldu. Ancak şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadı. Geçtiğimiz hafta bu fon kaynaklı yüksek gelir elde eden kişilerin, bu gelirlerini iadesine yönelik fon bazında hesaplar oluşturulurken, istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya bu hesaba ilk para yatıran kişi oldu.

Bu tartışmalar sürerken, kamuoyunda 2013 yılında kurulan ve yönetmeliği 2015’te yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi gündeme geldi. Ancak, EKONOMİ’ye bilgi veren sermaye piyasası uzmanları, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin bu yaşanan skandalla doğrudan ilgisi bulunmadığını bildirdiler. Bu merkezin, herhangi bir aracı kurum veya finans kuruluşunun batması veya taahhütlerini yerine getirememesi halinde devreye girdiğine dikkat çeken uzmanlar, geçmişte bunun çok örnekleri olduğunu aktardılar.

Manipülasyona konu olacağı akla gelmemiş, hiç düşünülmemiş

Buna karşılık bir Portföy Yönetim Şirketinin batması halinde, bünyesindeki fonların başka bir Portföy Yönetim Şirketine devir olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Bugün yaşanan gelişmeler, bu mevzuat oluşturulurken hiç akla gelmemiş, hesaba katılmamış. Fonların manipülasyona konu olacağı düşünülmemiş” değerlendirmesinde bulundular.

SPK Yönetim Kurulu aynı zamanda YTM’nin de Yönetim Kurulu'nda

Yatırımcı Tazmin Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idare ve temsil ediliyor. SPK Yönetim Kurulu aynı zamanda YTM’nin de Yönetim Kurulu görevini yürütüyor.

Merkezin gelirleri, yıllık aidatlardan oluşuyor. Aidat ise yatırımcı bazında saklama bakiyeleri üzerinden belirli bir oranda alınıyor. Türev araçlara yönelik olarak da yine yatırımcı için sözleşme büyüklüklerine göre 500-1000 TL arasında ücret alınıyor. Yatırım kuruluşlarının, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri sırasında YTM ve YTM’nin koruma kapsamı hakkında yatırımcılara yeterli bilgi vermek zorunluluğu bulunuyor. Ancak bu kuruluşlar, YTM’nin yatırımcılara sağladığı korumayı reklam amacıyla kullanamıyor.