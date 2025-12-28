Yatırımcılar dönüşüme uygun eski evlere yöneldi: Uzmanlardan değer kaybı uyarısı geldi

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanması, konut piyasasında yatırım tercihlerini belirgin biçimde yeniden şekillendirdi. Özellikle deprem riski taşıyan büyük şehirlerde, 30 yaşın üzerindeki yapılar yatırımcıların ilgisini daha fazla çekmeye başladı.

Dönüşüm kapsamına girme ihtimali bulunan bu binalar, nispeten daha düşük bedellerle satın alınabiliyor. Ancak proje tamamlandığında ciddi bir değer artışı potansiyeli sunuyor. Uzmanlar, özellikle merkezi lokasyonlarda yer alan eski yapıların, kentsel dönüşüm sayesinde yatırımcı açısından yüksek getiri fırsatı barındırdığını vurguluyor.

Bilinçsiz satış yapan ev sahipleri ciddi maddi kayıp

Dönüşüm sonrası yeni yapılacak dairelerin hem metrekare hem de donanım açısından daha nitelikli olması, bu konutların piyasa değerini ciddi oranda yukarı çekiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni binaların otopark, asansör, sosyal alanlar ve enerji verimliliği gibi avantajlar sunması, talebi daha da artırıyor. Ancak bu durum, mevcut ev sahipleri açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar sebebiyle satışa yönelen vatandaşların, konutlarını gerçek değerinin altında elden çıkardığına dikkat çekiliyor. Yatırımcılar için fırsat olarak görülen bu süreç, bilinçsiz satış yapan ev sahipleri için uzun vadede ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

Arsa payı oranları mutlaka incelenmeli

Gayrimenkul uzmanları, ev sahiplerini aceleci davranmamaları konusunda uyarıyor. Satış kararı almadan önce arsa payı oranlarının mutlaka incelenmesi, binanın dönüşüm kapsamında hangi haklara sahip olduğunun netleştirilmesi büyük önem taşıyor. Müteahhit firmaların sunduğu tekliflerin detaylı şekilde karşılaştırılması, dönüşüm sonrası elde edilecek yeni dairenin büyüklüğü, konumu ve ek hakları da göz önünde bulundurulmalı. Uzmanlar ayrıca, mümkünse bir gayrimenkul danışmanından veya hukuk uzmanından destek alınmasını öneriyor. Çünkü kentsel dönüşüm süreci yalnızca bugünkü fiyatlarla değil, gelecekte oluşacak değer üzerinden değerlendirilmesi gereken uzun vadeli bir yatırım süreci olarak görülüyor. Aksi hâlde, birkaç sene içinde değeri katlanarak artabilecek bir konuttan erken vazgeçilmesi, telafisi zor pişmanlıklara sebep olabiliyor.