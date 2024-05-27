Yatırımcılar, Ether'de ralli bekliyor

Bloomberght'nin haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ether için borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vermeye yönelik sürpriz bir adım atmasının ardından, Ether'in fiyatının daha fazla yükseleceğine dair beklentiler artıyor.

SEC’in bu hamlesi Pazar gününe kadar geçen yedi günlük süre içerisinde ikinci en büyük kripto varlıkta yüzde 26’lık bir yükselişi beraberinde getirdi. Bu, 2021 kripto boğa piyasasından bu yana olan en büyük haftalık artış olarak dikkat çekti.

Yatırımcıların Ocak ayında spot Bitcoin ETF'lerinin 59 milyar dolar toplayarak gerçekleştirdiği rekor yükselişten etkilendiği belirtiliyor.

Ether, piyasada Bitcoin'den daha az tanındığı için yatırım iştahının sınırlı olması bekleniyor. Ayrıca, spot-Ether ETF'leri, Ether blokzinciri için bir süre kripto varlığın belirli bir süre elde tutulduğunda ödül kazanılmasını sağlayacak ‘staking’ işlemini gerçekleştiremeyecek. Bu durum fonlara olan ilginin azalması tehdidini de beraberinde getiriyor.

Pepperstone Group Araştırma Müdürü Chris Weston yazdığı bir notta, “Ether’deki risk yukarı yönlü olmaya devam ediyor ve geri çekilmeler bir satın alma fırsatı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

BlackRock Inc. ve Fidelity gibi ihraççıların, Ether ETF’lerini piyasaya sürebilmesi için hâlâ daha fazla SEC onayına ihtiyaç var.

Kripto platformundan Deribit’ten alınan rakamlara göre, yükseliş opsiyonlu bahisler bazı traderların Ether'in 5 bin dolara veya daha da yükseğe tırmanmasını beklediğine işaret ediyor. Mevcut spot Ether rekoru Kasım 2021'den itibaren 4 bin 866 dolar seviyesinde gerçekleşiyor.