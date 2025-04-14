Yatırımcılar kurbana girer gibi ortak eve girdi: Son bir yılda ciddi artış

Türkiye'de artan enflasyon ve fırlayan konut fiyatlarıyla birlikte, bireysel olarak ev sahibi olmak birçok kişi için imkânsız hale geldi. Konut kredisi faizlerinin de yükselmesiyle birlikte, yatırımcılar çözümü ortak ev alımında buldu. İki ya da üç kişi bir araya gelerek daire satın alıyor; hem peşinatı hem de kredi taksitlerini birlikte karşılıyor. Kimi evi kiraya verip geliri bölüşüyor, kimi de konutun değer kazanmasını bekleyip satarak kâr elde ediyor. Bu yöntem son dönemde giderek daha fazla tercih ediliyor.

“Kurbana girer gibi... 5 kişi birleşip bir ev alınabilir"

Show haberin haberine göre 2025’e hızlı giriş yapan gayrimenkul piyasası, yılın ilk üç ayında 694 bin 628 satışı gerçekleşti. Uzmanlar, bu ivmenin yılın geri kalanında da süreceğini öngördü.

Vatandaşlar ise "Şu anda tek başına ev almak neredeyse imkânsız. 2-3 arkadaş bir araya gelirsek neden olmasın?” “Kurbana girer gibi... 5 kişi birleşip bir ev alınabilir.” dedi

Peşinatlar ve aylık ödemeler bölüşülüyor

Yüksek faiz oranları nedeniyle bireysel krediyle ev almak zorlaşınca, ortaklık sistemi daha cazip hale geldi. Peşinatlar ve aylık ödemeler bölüşülerek yük hafifletiliyor.

Özellikle beyaz yakalı çalışanlar tercih ediyor

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Komite Başkanı Hakan Akdoğan’a göre bu model yeni değil ama talep son bir yılda ciddi şekilde arttı. Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, tamamlanmamış kampanyalı projeleri ya da ikinci el konutları bu yöntemle almayı tercih ediyor. Akdoğan, “Kiralardaki zam sınırının kalkması da konut yatırımını yeniden cazip hale getirdi. 15 yılda kendini amorti eden daireler var, bu evler ‘beni al’ diyor” ifadelerini kullandı.

Karlı gibi görünen ortak ev yatırımlarında en önemli uyarı ise sözleşmenin olmasından yana: “Ortaklıklar güzel ama anlaşmazlık durumunda mağduriyet yaşanabiliyor. Mutlaka noter onaylı sözleşmeyle yola çıkılmalı."