Yatırımcılar Londra’daki toplantıyı terk mi etti? İşte yaşananlar!

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

BBVA Türkiye’nin Londra’da düzenlediği uluslararası yatırımcı konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin kritik mesajların verildiği yoğun katılımlı oturumlarla tamamlandı. Ancak konferans sonrası sosyal medyada yayılan bazı iddialar ve ekonomist Timothy Ash’in paylaşımı tartışmalara neden oldu.

BBVA yetkililerinin verdiği bilgiye göre konferansın resmi programı Londra saatiyle 09:00’da kayıt ve karşılama ile başladı. Açılış konuşmasını BBVA CEO’su Onur Genç gerçekleştirdi.

Ardından saat 09:30 - 10:15 arasında (TSİ 11:30 - 12:15) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcılara Türkiye ekonomisinin makro görünümü, dezenflasyon süreci, mali disiplin politikaları ve yabancı sermaye akışına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Saat 10:15 - 11:00 arasında ise (TSİ 12:15 - 13:00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söz aldı. Karahan’ın para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin mesajları uluslararası fon yöneticileri tarafından yakından takip edildi.

BBVA kaynakları, resmi sunumların Londra saatiyle 11:00 itibarıyla tamamlandığını, ardından 11:15’ten sonra yatırımcılarla Türk şirketleri arasında bire bir görüşmelere geçildiğini aktardı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin “mutlak butlan” kararının Türkiye saatiyle yaklaşık 16:30 - 17:00 arasında UYAP sistemine yansıdığı belirtildi. Bu saat dilimi Londra’da 14:30 - 15:00’e denk geliyor.

Tartışmaların odağına ise BlueBay Asset Management Gelişen Piyasalar Stratejisti Timothy Ash’in sosyal medya paylaşımı yerleşti. Ash’in paylaşımında, söz konusu siyasi gelişmenin ardından yatırımcıların toplantıyı terk ettiğini iddia etti.

Ancak toplantıya katılan kaynaklar ise Ash’in paylaşımının ardından ortaya atılan “yatırımcıların toplantıları terk ettiği” yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Yetkililer, ana sunumların karar açıklanmadan saatler önce tamamlandığını, bire bir yatırımcı görüşmelerinin de planlanan akış içinde devam ettiğini ve yatırımcıların salondan ayrılmadığını aktardı.

Dr. Barış Esen de toplantıya katılanlardan edindiği bilgiye yönelik Ash'e şu cevabı verdi:

Toplantıya birebir katılanlardan aldığım bilgiye göre “Şimşek konuşurken haber geldi katılımcılar toplantıyı terkedip ofise döndü” haberi doğru değil. https://t.co/wUa9fUjp78 — Dr. Barış Esen (@barisesen) May 21, 2026

Toplantıya katılan kaynaklar, “Yatırımcıların toplantıları terk ettiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Gün boyunca gerçekleştirilen temaslar ve yatırımcı görüşmeleri program dahilinde sürmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

BBVA kaynakları da organizasyon kapsamındaki yatırımcı görüşmelerinin planlandığı şekilde devam ettiğini ve özellikle bankacılık, sanayi, enerji ile ihracat odaklı şirketlere yönelik ilginin sürdüğünü kaydetti.