Yatırımcının ilgisi fonlarımızı eleştirenlere en net cevap

ŞEBNEM TURHAN

Tera Yatırım Genel Müdürü Emin Münir Sarpyener, “Bazı çevreler tarafından sürekli eleştiriler dile getirildi. Ancak ilgili fon güçlü performansına devam etti. Şu anda yaklaşık 90 bin yatırımcıya ve 155 milyar lira büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu tablo, eleştirilere yatırımcının ve fon yönetiminin verdiği en net cevaptır” diye konuştu. Sarpyener ayrıca bir başka kurumun bir fonunun yılda sadece 4 işlem yaptığını hangisinin daha doğru olduğuna yönelik kararı da yatırımcılara bıraktığını dile getirdi.

Sarpyener düzenlediği basın toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun geçen hafta aldığı ve 15 Haziran’da devreye girecek kararların şirketi olumsuz etkileyecek bir unsur taşımadığını belirterek, “SPK’nin cuma günü açıklanan kararlarında açıkçası bize zarar verecek bir husus yok. Normal şartlarda Tera Yatırım’ın, TR Teknoloji Holding’in ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığımızın endekslerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

280 bin yatırımcıyla temas

Tera Portföy’ün yüzde 100 iştirakleri olduğunu hatırlatan Sarpyener, toplam yönetilen varlık büyüklüğünün 330 milyar lira seviyesine ulaştığını ve yaklaşık 280 bin yatırımcıya temas ettiklerini belirtti. Bireysel yatırımcı tarafında büyümeyi stratejik öncelik olarak konumlandırdıklarını ifade eden Sarpyener, yıl sonundan önce yapay zeka destekli bir mobil uygulamayı devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Tera Yatırım’ın son dönemde halka arz süreçlerinde güçlü bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Sarpyener, 22 gün içinde 4 halka arz gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu işlemlerin üçünün aynı hafta içinde tamamlandığını vurgulayan Sarpyener, bunun ekip açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Yabancı seçim tarihini soruyor

Sarpyener, Tera Yatırım’ın sadece halka arzlarla değil, Türk varlıklarının yabancı yatırımcılara pazarlanması konusunda da aktif rol üstlendiğini kaydetti. Londra’da son üç yıldır düzenledikleri yatırımcı konferanslarına dikkati çeken Sarpyener, ilk yıl 13 şirket ve 30’un üzerinde yabancı yatırımcıyla başlayan organizasyonun bu yıl 22 şirket ve yaklaşık 60 yabancı yatırımcıya ulaştığını aktardı. Bu yıl sonbaharda Dubai’de bir toplantı yapacaklarını kaydeden Sarpyener yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilişkin en çok sordukları soruları ise şöyle özetledi: “Yatırımcılar özellikle Borsa İstanbul’da yeni ekonomi şirketlerinin azlığına dikkat çekiyor. Teknoloji, energy ve savunma sanayi ağırlıklı daha fazla şirketin borsada yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de seçim tarihi çok konuşuluyor.”