Yatırımcının yeni gözdesi gremse altın! Alan karını artıyor, çeyrek altının 10 katına kadar çıkıyor

FED faiz indirimleri yükselen döviz kuru ve ons altındaki gelişmelerle altın fiyatları 2022 yılından bu yana sürekli olarak artış yaşadı. Birimlerini korumak isteyenler ise kuyumcuların yolunu tuttu.

TGRT Haber'in aktardığına göre, külçe altından gram altına kadar çok sayıda seçeneği olan altın yatırımı özellikle küçük yatırımcının en çok tercih ettiği enstrüman oldu. Son dönemler ise yüksek değeri ve nadir bulunması ile karına kar katan gremse altın araştırılıyor.

Yatırımcının yeni gözdesi

Özel bir altın türü olan gremse altın, çeyrek altının on katı büyüklüğüne kadar ulaşıyor. Nadir bulunması ile dikkat çeken bu altın türü yarım altının beş katı ve tam altının iki buçuk katı büyüklüğünde. Piyasada büyük ilgi gören gremse altın, yatırımcılar arasında talep görüyor.

Gremse altın diğer altın türleri gibi her zaman piyasada bulunmuyor. Maddi olarak diğer altın türleri ile kıyaslandığında fiyatıyla da dikkat çekiyor. Gremse altının bu kadar değerli olmasının nedeni piyasada son derece nadir bulunması. Değeri süreli artan ve gremse altın cazip bir yatırım aracı olarak görülüyor. 1 gremse altının fiyatı ise, anlık olarak 44.036,94 TL.

Altın fiyatları yükselecek mi?

FED'in beklentilerin altında gelen ve yüzde 2,9 olarak ölçülen ABD enflasyonuyla eylül ayında faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Faiz indirimleri ise dolar karşısında değerli metallerinde değerlenmesi anlamına geliyor. Öte yandan dünyada artan jeopolitik riskler de altın fiyatlarını yukarı yönlü olarak destekliyor. Pek çok uzman gram altının yıl sonuna kadar 3 bin lira seviyesini aşmasını bekliyor.