“Yatırımlar demiryolu altyapısıyla planlanmalı”

HASAN COŞKUN

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’daki yatırımların sanayi ile entegre bir demiryolu altyapısıyla planlanması gerektiğini söyledi. Sakarya’da son yıllarda planlı sanayileşme adımlarının özellikle kuzey bölgemizde yoğunlaştığına dikkat çeken Altuğ, Karasu Limanı’nın demiryolu ile entegre edilmesinin limana ve bölgeye önemli bir ekonomik hareketlilik kazandıracağını ifade etti. Yıllarca atıl kalan ancak yeniden ihale edilerek çalışmaları başlayan Karasu Demiryolu Projesi’nin Sakarya için büyük önem taşıdığını belirten Altuğ, Akçakoca, Ereğli ve Bartın gibi Karadeniz kıyı hattını İç Anadolu’ya bağlayacak bu demiryolu projesinin geçtiği bölgelerde ekonomik ve sosyal gelişime önemli katkı sağlayacağını da söyledi.

Karasu lojistik üs haline gelecek

Akgün Altuğ, şehirlerin gelişiminde ekonomik odaklı ulaşım ve lojistik imkanlarının belirleyici olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Son yıllarda yeni organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi yatırımlarımızı ağırlıklı olarak kuzey bölgelerimizde planlıyoruz. Bu bölgeler artık üretim açısından önemli bir cazibe merkezi olacak. Bunun yanında Lojistik OSB ve Bilişim OSB projelerimiz de yine kuzey bölgemizde yer alıyor. Devam eden demiryolu projesinin hem merkezdeki hem de kuzeydeki sanayi bölgeleriyle entegre edilmesi artık bir gerekliliktir. Genişleme çalışmalarıyla kapasitesi ciddi oranda artacak olan Karasu Limanı’nın demiryolu ile entegre edilmesi limana ve bölgeye önemli bir ekonomik hareketlilik kazandıracaktır. Karasu ilçemize bir serbest bölge kazandırılması konusunda da girişimlerimiz devam ediyor. Liman, Lojistik OSB, demiryolu ve serbest bölge yatırımlarıyla Karasu önemli bir lojistik ve ticaret merkezi haline gelecektir.”

Daha düşük maliyetli ulaşım

Altuğ, Sakarya’nın güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu da ifade ederek şu bilgileri verdi: “Bu üretim gücünün uluslararası rekabette daha avantajlı hale gelmesi için firmaların lojistik açıdan desteklenmesi ve daha düşük maliyetli ulaşım imkanlarına erişebilmesi büyük önem taşımaktadır. Demiryolu bağlantılarının sanayi bölgeleri ve büyük üretim tesisleriyle entegre edilmesi, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak önemli bir adımdır. Sanayinin rekabet gücü artık sadece üretimle değil, lojistik gücüyle de belirlenmektedir. Sakarya’nın üretim gücünü küresel rekabette ileri taşıyacak en kritik adım, sanayiyi doğrudan demiryolu ağıyla buluşturmaktır. Bu kapsamda Sakarya’da faaliyet gösteren büyük sanayi tesislerinin demiryolu ağına entegre edilmesi önemli kazanımlar sağlayacaktır.”