Yatlar yatırım aracına dönüştü, ikinci el piyasa canlandı

COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler 2020 ve 2021 yıllarında yatlara olan talebi artırdı. Pandemide dünyadan izole bir tatil alternatifi olması nedeniyle ilgi gören yatlar, bugünlerde bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor.

Enflasyonist ortamda birikimlerini korumak isteyenler borsa, altın, gayrimenkul ve otomobil dışında yatlara da yöneliyor. Talebin çok olması fiyatları yukarı çekerken, döviz kurundaki hareketler de piyasaya yön veriyor. Hammadde ve tedarik sorunları nedeniyle sipariş teslim sürelerinin uzaması ise ikinci el piyasasını canlandırmış durumda.

Dört mevsim yatlara ilgi fazla

TÜV Austria Grubu ve Bodrum Denizcilik ortaklığında Türkiye’de kurulan ve yatlar için ekspertiz, test, laboratuvar, eğitim, sertifikasyon ve danışmalık hizmeti sunan TÜV Austria Marine'nin Genel Müdürü Can Polat, "Fiyatlardaki artışa rağmen talepte düşüş olmadı, aksine piyasadaki hareketlilik her geçen gün artıyor. Sadece mega yatlara değil, küçük ve orta ölçekli teknelere olan ilgi de fazla. Bunun nedeni artık bu yatların sadece yaz aylarında değil dört mevsim kullanılması" dedi.





Can Polat



Sektör büyüklüğünde hedef 5 milyar dolar

Türkiye'nin süper lüks yat üretiminde İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Can Polat, "Yat imalatı, deniz motorları üretimi, yat malzemeleri üretimi, servis sağlayıcıları gibi bileşenlerden oluşan sektör büyüklüğünün ise 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Türk denizcilik sektörüne uluslararası ölçekte danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Can Polat, “Pazar büyüklüğü ICOMIA 2020 raporu verilerine göre; 920 milyon dolar olan sektörün pazar payının bu yıl 1,5 milyar dolara yaklaştığı öngörülüyor. TÜV Austria Marine yat ekspertizinde alıcı ve satıcı arasında en sağlıklı koşullarda tarafsız, bağımsız ve kurumsal çözümlerle işlemlerin yapılmasını sağlıyor" diye konuştu.