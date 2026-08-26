Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 10 yıllık bilançosu belli oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hizmete girişinden bu yana geçen 10 yıllık döneme ilişkin sonuçları paylaştı. 26 Ağustos 2016’da trafiğe açılan köprünün ekonomik ve çevresel katkıları ortaya konuldu.

Uraloğlu, projenin İstanbul trafiğine önemli katkı sağladığını belirtti. Ayrıca yoğun ulaşım akışının daha güvenli hale geldiğini söyledi. Bununla birlikte köprü, İstanbul Havalimanı’na ulaşımı hızlandırdı. Böylece kentin kuzeyindeki ulaşım bağlantıları güçlendi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün etkisi

Bakan Uraloğlu, 10 yıllık ekonomik katkının 138 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bu tutarın büyük bölümü zaman tasarrufundan oluştu.

Buna göre zamandan 134 milyar lira tasarruf edildi. Ayrıca yakıt tüketimindeki azalma 4 milyar liralık kazanç sağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, aynı dönemde 180 bin ton karbon emisyonunu önledi. Böylece proje, ekonomik yararın yanında çevresel katkı da sundu. Uraloğlu, köprünün çevre dostu yönüyle öne çıktığını belirtti.

Yavuz Sultan Selim’in dikkat çeken özellikleri

Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildi. Ayrıca İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine konumlandırıldı. Avrupa Yakası’nda Sarıyer’in Garipçe bölgesine bağlanıyor. Anadolu Yakası’nda ise Beykoz’un Poyrazköy yerleşimine ulaşıyor.

Böylece transit araçların kent merkezine girmeden geçiş yapması kolaylaştı. Ayrıca İstanbul trafiğindeki yoğunluğun azaltılması hedeflendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü mühendislik özellikleriyle öne çıkıyor Köprünün ana açıklığı 1.408 metre olarak inşa edildi. Toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metreye ulaşıyor.

Deprem riski böyle hesaplandı

Ayrıca köprünün genişliği 59 metreyi buluyor. Kulelerin yüksekliği ise 330 metre olarak ölçülüyor. Proje, kara yolu ve demir yolu geçişine uygun şekilde tasarlandı. Bununla birlikte yapım sürecinde ileri mühendislik yöntemleri kullanıldı.

Tasarım aşamasında yerel zemin koşulları ayrıntılı şekilde incelendi. Ayrıca fay hatları ve geçmiş depremler dikkate alındı. Böylece köprünün deprem etkilerine karşı teknik özellikleri belirlendi. Tasarım, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlandı.