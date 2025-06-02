Yaz meyveleri cep yakıyor! En pahalı ve en uygun meyveler hangileri?

Yaz geldi ancak mevsim meyveleri vatandaşı cebini yakmaya devam ediyor. Özellikle semt pazarlarında yaz meyvelerinin fiyatları yarım kiloya endekslenmiş durumda. Bahçelievler ve Avcılar semt pazarlarında görüştüğümüz esnaflar, yaz meyvelerinin pahalı olmasını bu sene seralarda soba yakılmasına ve ürünün büyümemesine bağlıyor.

"Çiftçi kazanamadığı için üretemiyor, maliyetler yüksek" diyen esnafın bir diğer şikayeti ise zincir marketler. Bahçelievler Siyavuşpaşa semt pazarında çalışan Esnaf Ali Karakuş, "Pazarlarda genelde nakit geçtiği için halkta kredi kartı ile alışveriş yapması nedeniyle marketlere yöneliyor. Vatandaş parası olmasa da kredi kartıyla alışveriş yapabiliyor. Mal pahalı değil aslında marketlere göre ucuz sattığımız ürünler de var" diyor.

Yerel pazarlara destek çağrısında bulunan Karakuş, "Pazarın eski bereketi kalmadı. Fiyat artışları mevsimsel ve arz-talep kaynaklı" diyerek sözlerini bitirdi.

"Vatandaş neredeyse gramla meyve sebze alacak"

Avcılar Gümüşpala'da bulunan semt pazarında görüşleri alınan Ersin Çelik isimli bir pazarcı, vatandaşın alım gücünün giderek düştüğünü bu nedenle fiyatları yarım kilo üzerinden yazdıklarını söyledi. Çelik, “Pazar kalabalık gelebilir ama kuru kalabalık maalesef. Vatandaş neredeyse gramla meyve sebze alacak. Hiç kar edemiyoruz, komisyoncu bizden daha fazla kazanıyor" ifadeleriyle isyan etti.

Pazarlarda fiyatlar ne durumda?

Bahçelivler ve Avcılar'da gittiğimiz semt pazarlarında yaz meyvelerinin ortalama fiyatları ise şöyle:

Elma 50 TL, taze fasulye yarım kilosu 50 TL, kayısı 65 TL, armut 70 TL, karadut paketi 70 TL, çilek 90 TL, papaz erik 120 TL, kiraz 230 TL, normal erik 150 TL.

Kışın tane ile satılıyordu

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, kış aylarında görüşülen pazarcılar, yaz meyvelerini ithal ettiklerini alıcıların ise genelde aşerdikleri için anne adayları olduğunu bilgisini paylaşmış ve kiraz, erik, üzüm ve şeftalinin tane ile sattıkları bilgisini paylaşmıştı. Aynı pazar tezgahında meyveler bu kez kilo ile satılıyor. Kirazı 230 liradan, eriği ise 150 TL'den sattıklarını anlatan Levent'teki semt pazarında çalışan Ozan Sönmez, yaz meyvelerini kışın Güney Amerika'dan ithal ettiklerini o nedenle pahalı olduğunu belirterek, fiyatların düştüğünü ve yaz mevsimine göre normal olduğunu kaydetti.

Sağlıklı beslenme önerileri

Yaz mevsiminde sağlıklı beslenmek için uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Bensu Enyüksek ise, “Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler besin ögesi açısından daha zengindir. Yaz aylarında çıkan sebze ve meyvelerin genellikle su oranları yüksek, kalorileri düşük ve lif içerikleri fazladır. Bu özellikleriyle kilo kontrolünü desteklerken aynı zamanda bağırsak sağlığını da iyileştirirler. Renkli tabaklar oluşturmak, farklı vitamin ve minerallerin alınmasını sağlar. Örneğin, domates likopen açısından, yeşillikler folik asit ve K vitamini açısından zengindir. Her öğünde tabağınıza en az 2 farklı renkte sebze eklemeye çalışın” şeklinde konuştu.