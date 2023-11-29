“Yaz saati uygulaması geri getirilsin”

Nurettin BAKİ / İZMİR

EBSO Başkanı Yorgancılar, enerjiyi daha verimli kullanmak için yaz saati uygulamasının geri getirilmesini istedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Kasım ayı meclis toplantısında EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Yorgancılar, yaz saatinin de yeniden uygulanması gerektiğini belirterek, “Her kış olduğu gibi talebimizi yine iletelim. Geçen hafta Avrupa’da saatler 1 saat geri alındı. ABD yaz saati uygulamasını da sonlandırdı. Biz ısrarla, gün ışığını reddedip karanlıkta gidip, karanlıkta dönmeye devam ediyoruz. Enerjiyi daha verimli kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

İzmir’de aşırı yağış ve fırtına dolayısıyla yaşanan sel felaketiyle ilgili çağrıda bulunan Yorgancılar, “Alsancak ve Karşıyaka’daki iş yeri sahiplerine telefon açtım. Hepsinde aynı şikayet var. Yaşanan bu olay bize depremi hatırlattı. Deprem olduktan sonra üzerinde günlerce konuştuk, tartıştık ama bugün baktığımızda gündemimizde deprem yok. Yaşadığımız bu felaketleri o gün takip ediyoruz sonrasını, sıkıntısını hasarı yaşayanlar çekiyor. O yüzden felaketleri yaşamadan önce önlemlerini alacak çalışmalar yapmalıyız. Öte yandan İzmir’de yaşanan taşkınlar sebebiyle zarar gören esnafımıza hasar tespiti yapıldıktan sonra destek sağlanmalı. Vergi veya SGK ödemelerinin ertelenmesi gibi destekler verilmeli” dedi.

“Stokçulukla mücadele enflasyona olumlu yansır”

Yorgancılar, 13 Kasım’da katıldığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın iş dünyası ile istişare toplantısının verimli geçtiğini ifade ederek, “Tarafların karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıması açısından oldukça verimli bir toplantı oldu. Fahiş fi yat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele edildiğine ilişkin değerlendirmede bulunulurken, fi yat indirim kampanyasının, enflasyon artışının yavaşlamasına olumlu katkısını masaya yatırdık. Ekonomi yönetimimizin, aynı kararlılıkla ve titizlikle enflasyonla mücadeleyi başarıyla sonlandırmasını diliyor ve bekliyoruz” dedi. 2024 yılında uygulanacak enflasyon muhasebesine ilişkin görüşlerini paylaşan Yorgancılar, “Özellikle de borçlu şirketlere yeni bir vergi yükü doğuracak olmasından dolayı bazı tereddütler oluştu. Henüz uygulama başlamadan, vergisel sonuçlara ilişkin yeni bir düzenleme yeniden değerlendirilmeli. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji krizi nedeniyle geçen yıl uygulamaya geçirilen ve yüksek enerji maliyetlerinde şirketleri desteklemeyi kolaylaştıran olağanüstü tedbirlerin Haziran 2024’e kadar uzatılmasına karar verdi. Yani, rekabet halinde olduğumuz ülkelerde fi rmaların avantajı artarken, bizlerin maliyet yükü artıyor” diye konuştu.