Yaz sezonu yaklaştı, konaklama fiyatları uçtu: 'Bu fiyatlara İstanbul'dan ev alınır'

Yaz ayları yaklaştıkça tatil planları yapılmaya başladı. Tatilciler konaklama ücretlerini araştırırken, fiyatların bu yıl oldukça yüksek olması dikkat çekti.

Aylık 500 bin TL

Tatilcilerin konaklama için alternatifleri arasında lüks villalar da yer alırken, bu yıl villa kiraları daire parasına ulaştı.

Show Haber'de yer alan habere göre, gayrimenkul danışmanı Arzum Pul, Antalya, İzmir, Bodrum gibi yerlerde lüks villaların aylık ortalama kirasının 350 bin lira ile 500 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Yıllık kiralama 5 milyon TL

Vatandaşlar bu rakamların çok pahalı olduğunu belirtirken, "En pahalı ilçe haftalık 100 bin lira ile Bodrum." diyen Pul sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum'u ele alırsak orada yıllık kiralama 4 milyon ila 5 milyon arasında devam edebiliyor."

"Bu fiyatlara İstanbul'da daire satın alınabilir"

Pul konuyla ilgili sözlerinin devamında "Oysa ki İstanbul'da bu fiyatlara 100 metrekare yeni bir daire satın alınabilir" derken, bu ücretlerin normal olmadığının da altını çizdi.

Pul "Bodrum'da bir haftalık kiranın bedeli Balıkesir'de yarı yarıya düşebilir. Bu da vatandaşın bütçesine uygun olduğu için orada kiralama yapma şansı daha yüksek" diyerek sözlerini tamamladı.