Yazar kasa ve POS firmaları uyumu tamamlayamadı, cezasını eczacılar çekiyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Eczacıları Birliği, eczanelerde yapılan vergi denetimleri hakkında açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada denetimlerin eczanelerin çalışma süreçlerine hakim olmayan kişiler tarafından yapıldığının altı çizilirken, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazarkasa) ve POS üreticisi firmalarının sağlayamadığı entegrasyon yüzünden eczanelere ceza kesildiği vurgulandı.

Açıklamada eczanelerin halk sağlığı için hizmet veren birinci basamak sağlık hizmeti sunduğuna değinilirken, “Eczacılarımızın gerçekleştirdikleri tüm mali işlemler ve iş süreçleri kayıt altına alınmaktadır. Ülkemizde düzenli ve sistemli bir şekilde hizmet sunan yerlerin başında gelen eczanelerde, halkımızı hiçbir zaman ilaçsız bırakmayan meslektaşlarımızın adil olmayan ve orantısız vergi denetimleri ile karşı karşıya kalmaları kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Yapılan denetimlerde meslektaşların hiç sorumlu olmadıkları halde yazarkasa ve POS firmalarının kendi aralarında sağlayamadıkları uyum sebebiyle eczanelere ceza kesildiği kaydedilerek, “Bu entegrasyon sürecinin tamamlanamamasının sorumlusu eczacı değildir. Sorumlusu olunmayan bir sürecin bedeli haksız yere meslektaşlarımıza ödetilmektedir” denildi.

Sahada karşılaşılan sorunların tüm ayrıntılarıyla aktarılmasına rağmen mesleğin icrasında güven ve adalet duygularını derinden sarstığının altı çizilerek, “Bu sebeple, toptancı bir zihniyet ve vergi konusunda zihinlerde var olan önyargılar ile eczanelerdeki işleyişe uygun olmayan şekilde denetimlerin derhal sonlandırılmasını ve bugüne kadar kesilen cezaların iptal edilmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.