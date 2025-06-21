Yazılı basında en iyi araştırma haber ödülü EKONOMİ’nin

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde gerçekleşen törende, ödüller Turkcell, Aydem Enerji, Vakıf Katılım ana sponsorluğunda; Trendyol, İstanbul Altın Rafinerisi, Hepsiburada’nın gold, Damat Tween’in silver sponsorluğunda takdim edildi.

Törene Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı. EKONOMİ Gazetesi Muhabiri Yener Karadeniz, “Altını Kaçak Vurdu” haberiyle Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) ödülüne layık görüldü.

Avdagiç: İsrail-İran savaşı ilk enerjiyi etkileyecek

Etkinliğin açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselen jeopolitik risklere dikkat çekerek, “İlk etkilenecek alan enerji olacak. Enerji arz güvenliği riskine bağlı fiyatlamalar, enerji ithalatçısı ülkeler için ilave yük getirecek. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış, Türkiye’nin cari açığına 4,5 milyar dolarlık ek yük anlamına geliyor” dedi. Avdagiç, Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi senaryoların petrol fiyatlarını 130 dolara kadar çıkarabileceğini, bunun da üretim maliyetleri ve enfl asyon üzerinde ciddi baskı yaratacağını ifade etti. Ayrıca, İran ile 5,5 milyar dolarlık ticaret hacminin olumsuz etkilenebileceğini, lojistik ve turizm sektörlerinde de ciddi kayıplar yaşanabileceğini söyledi. Küresel büyümenin bu senaryoda yüzde 2’nin altına inebileceği uyarısını yaptı.

TGC Başkanı Munyar: 10 bine yakın gazeteci işsiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar da konuşmasında medya sektöründe yaşanan daralmaya dikkat çekerek, “Yaptığımız hesaplamalara göre yaklaşık 10 bine yakın gazeteci işsiz kaldı” dedi. Ekonomi basını ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Munyar, desteğin artarak sürmesinin sektörün geleceği açısından kritik olduğunu kaydetti. EGD Başkanı Hasan Arslan ise, ekonomi gazeteciliğinin toplum ile ekonomi arasında köprü işlevine işaret ederek, “Deneyimli gazeteciler sektörden kopuyor, yeni kuşaklara bu alanda yetişme imkânı sunmak giderek zorlaşıyor. Dezenformasyonun hızla yayıldığı bir çağda doğru bilgiye dayalı habercilik daha da hayati hale geliyor” ifadelerini kullandı.

■ 17. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin kazananları

▶ En iyi haber ve araştırma (yazılı basın): “Altını kaçak vurdu” haberi ile Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz.

▶ En iyi haber ve araştırma (internet - Sinan Sayrugaç anısına): “Tekfen’in kurucularından Necati Akçağlılar’ın eşi hisseleri sattı, kızı yönetimden çıktı” haberi ile Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan.

▶ En iyi haber (televizyon): “Babadan oğula miras madencilik” haberi ile TRT Haber’den Zehra Koli.

▶ En iyi haber (Dijital - Youtube): “Almanya’nın bize İhtiyacı var” haberi ile Oda TV’den Can Özçelik.

▶ Söyleşi/röportaj (yazılı basın): “Gani Gani sağlıkla Unicorn Hayali” söyleşisi ile İnbusiness’ten Mustafa Orhun Çetin.

▶ Osman Arolat Yılın Yazarı: Türkiye Gazetesi ve Türkiye’de İş Dünyası dergisi yazarı Celal Toprak.

▶ Yılın ekonomi programı (TV): “Üst Düzey” programı ile Bloomberg HT’den Arzu Maliki.

▶ Yılın ekonomi programı (radyo): “Ekonomi” programı ile TRT Radyo’dan Ahmet Falih Akıcı.

▶ Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü: “Hurmanın şekli bozuldu” başlıklı haberi ile Yenigün’den Kenan Yeşil.

▶ Nezih Demirkent Özel Ödülü: “Filistin bizim isteğimizle İsrail’e ticaret yasağından muaf tutuldu” başlıklı haberi ile Anadolu Ajansı’ndan Uğur Aslanhan.

▶ Namık Ahıska Özel Ödülü:

- “TİM Başkanı Mustafa Gültepe Ekim Ayı İhracat Verilerini Değerlendirdi” haberi ile CNBCe’den Emre Eser - Savaş Kayahan

- “Yangın tüpüne talep patladı, fiyatlar uçtu” haberi ile Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli

▶ Bülent Yardımcı Özel Ödülü: “Sanayici spotta umut arıyor” haberi ile Dünya gazetesinden Nurdoğan Aslan Ergün.

▶ Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü: Sözcü’den Caner Yıldırım

▶ Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü: “Destek Gelsin Kadınlar Çocuk da Yapsın, Kariyer de” haberi ile Türkiye’de İş Dünyası’ndan Rümeysa Alp.

▶ Jüri Özel Ödülü: “2 Milyar $’a göz kırptı” haberi ile Milliyet Gazetesi’nden İsmail Şahin.