Yazılımcılar için yurt dışında çalışmanın cazibesi azalıyor

Mehmet KAYA/ANKARA

Endeavor Türkiye ve Melon, teknoloji sektörüne yönelik düzenli olarak yaptığı ücret ve yan haklar araştırmalarının yenisini yapacak. Bu süreçte, araştırmayı şekillendirmek için yapılan ön görüşmelerde iki önemli sonuç çıktı. Bunlardan ilkinde çalışanlar için yurt dışına gidiş ve çalışmanın cazibesinin azaldığı belirlendi. Ayrıca şirketler ücret ayarlamalarında seçim sonucuna göre hareket etme eğilimini bildirdiler. Şirketlerin ara zammını da önceki yıl ve dönemlere kıyasla daha düşük tutacağı belirlendi. Yapılan açıklamada, yazılımcılar için yurt dışı şirketlerin cazibesinin giderek azaldığı kaydedildi. Geçen birkaç yıl içinde uzaktan çalışmanın da yaygınlaşmasıyla yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’deki kişilerle çalışma eğilimi gözlendiği bunda da ana etkenin ücretler olduğu vurgulandı. Buna karşılık yaşanan süreçte Türkiye’deki yeteneklerin ücret beklentisinin döviz cinsinden de yükselmesi nedeniyle, yurt dışı şirketler için Türkiye’den eleman çalıştırmadaki avantaj kaynaklı cazibenin azalacağı tahmin ediliyor. Seçimler beklenecek Ön çalışma bulguları arasında şirketlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi ara zam planladığı ancak bunun için seçim sonrasını bekleyecekleri de yer aldı. Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sene Temmuz zammı öncesi birçok şirket Özellikle Mart-Nisan aylarında zam yapmışken, bu sene henüz ara zam yapmamış iki şirketten birisi sene sonu zammı sonrasında yapacakları ek zam kararları için seçimleri beklediğini beyan ediyor” denildi. Ara zamların geçen yıl yüzde 76’ya ulaştığı, iki veya daha fazla defa artışlar gözlendiği belirtilen araştırmada, bu yıl zam oranlarının daha düşük kalacağı, çoğu şirketin Ocak ve Temmuz aylarını zam ayı olarak sabitleyebileceği kaydedildi.

Finansal esneklik incelenecek

Yapılacak araştırmada irdelenecek konulardan biri de “fi nansal esneklik” olarak belirlendi. Açıklamada, “Bir kişinin mevcut ve devam eden fi nansal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi, fi nansal geleceğini güvende hissederek, hayattan zevk alacağı seçimler yapması” olarak tanımlanan fi nansal esnekliğin şirketlerce yetenek göçüyle mücadele etmekte kullanılan araçlardan biri olduğunun altı çizildi. Finansal esnekliğin sağlanması için, proaktif ücret artışı, her bireyin ihtiyacına göre yan haklar ve imkanlar sağlanmasını içeren kişiselleştirme, çalışanların bireysel olarak çalışabilecekleri psikolog, koç sağlanması, eğitimin esenlik ve sosyalliği artıracak adımlarla birlikte düşünülmesi anlamına gelen “ esenliğe bütünsel yaklaşım-farkındalığı artırma”, çalışma yeri, saati, gününü seçmede kolaylık sağlayan geniş kapsamlı bir esneklik yaklaşımı ve açık iletişimin ana başlıklar olduğu vurgulandı.