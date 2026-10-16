Yazlık sebzelerde sonbahar zammı: Çeri domatesinin kilosu 200 TL’ye çıktı

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Sonbaharın etkisini göstermesi ve son günlerde artan yağışlar, sebze fiyatlarına yansımaya başladı. WEB TÜFE verilerine göre ekim ayının ilk yarısında yazlık sebzeler arasında en yüksek fiyat artışı domateste görüldü. Domates yüzde 28,44 zamlanırken salatalık yüzde 25,81, sivri biber ise yüzde 17,44 oranında yükseldi. Dolmalık biber, çarliston biber ve patlıcan da fiyatı artan ürünler arasında yer aldı.

Çeri domatesin kilogram fiyatının 200 TL'ye ulaşması ve yaz aylarına kıyasla fiyatının bazı durumlarda yüzde 100'e varan oranlarda artması da dikkat çekti.

Tarladan seraya geçiş fiyatları etkiliyor

Yaz aylarında domates, salatalık ve biber gibi ürünlerin açık alanlarda bol miktarda hasat edilmesi, piyasadaki arzı artırarak fiyatların daha düşük seviyelerde kalmasını sağlıyor. Ancak sonbaharla birlikte sıcaklıkların düşmesi, günlerin kısalması ve yağışların artması açık tarla üretimini zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde hasat sezonunun sona ermesiyle pazara ulaşan ürün miktarı da azalıyor.

Sektör temsilcileri, tarladaki üretimin gerilemesi ile seralardaki hasadın yeterli düzeye ulaşması arasındaki dönemin fiyatlar üzerinde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Yazlık ürünlerin arzı azalırken seralardan gelen ürün miktarının aynı hızda artmaması, fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Yoğun yağışlar hasat ve sevkiyatı aksatabiliyor

Son günlerde etkili olan yağışlar, tarımsal üretimde hasat ve nakliye süreçlerini de etkileyebiliyor. Aşırı yağış nedeniyle ürünlerin toplanmasında gecikmeler yaşanırken kalite kayıpları ve satışa sunulabilecek ürün miktarındaki azalma da fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Kış aylarında sera maliyetleri öne çıkıyor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sebze arzında seracılığın önemi artıyor. Ancak seralarda üretim; ısıtma, bitki koruma ürünleri ve işçilik gibi giderleri beraberinde getiriyor. Isıtma yapılmayan seralarda ise düşük sıcaklık ve yetersiz güneş ışığı nedeniyle verim düşebiliyor. Bu koşullar, üretim maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarına yansıyabiliyor.

Nakliye ve ürün kayıpları fiyatlara ekleniyor

Kışlık sebze üretiminde Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'ndeki seralar önemli bir paya sahip. Ürünlerin büyük tüketim merkezlerinden biri olan Marmara Bölgesi'ne taşınması sırasında oluşan nakliye giderleri ve fireler de fiyatların belirlenmesinde rol oynuyor.

Sektör temsilcileri, üretim bölgeleri ile tüketim merkezleri arasındaki mesafenin ve taşıma sırasında yaşanan ürün kayıplarının, pazardaki nihai fiyatları etkileyen unsurlar arasında bulunduğunu belirtiyor.