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Yediemin otoparkında bulunan araçların satışında yeni düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan değişiklikle Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulünün kolaylaştırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Yediemin otoparkında bulunan araçların satışında yeni düzenleme
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Bakanlıktan yapılan açıklamada kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, değişiklikler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 14'üncü maddesinin mevcut birinci fıkrasına göre, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünde düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Yeni düzenlemeye dair açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak. Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi, hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Böylelikle hem söz konusu araçların değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacağını hem de hak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunacağını kaydeden Tunç, 2023'te kabul edilen düzenlemeyle de İcra ve İflas Kanunu gereği yediemin depolarında muhafaza altına alınan ancak ilerleyen zamanda hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasının sağlandığını bildirdi.

Bakan Tunç, "Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

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