YEKA GES’te en iyi teklifi veren şirketler açıklandı

Yenilenebilir enerji kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen YEKA GES-2025 yarışmalarında, farklı illerde düzenlenen güneş enerjisi projeleri için en uygun teklifleri veren şirketler belirlendi.

Yarışmalarda tüm projelerde kilovatsaat başına 3,25 Euro/cent elektrik fiyatı referans olarak alındı, ancak megavat başına katkı payı tutarları bölgelere göre farklılık gösterdi.

YEKA GES-2025 yarışmasının sonuçları

40 MW bağlantı kapasiteli Kahramanmaraş GES yarışmasında, 17. turda MW başına 285 bin Euro katkı payı ile Güçlü GES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. en iyi teklifi verdi.

35 MW bağlantı kapasiteli Demirköprü Yüzer GES yarışmasında, 15. turda MW başına 225 bin Euro katkı payı ile Demirköprü Yüzer GES Ortak Girişim Grubu en iyi teklifi sundu.

100 MW bağlantı kapasiteli Erzurum-1 GES yarışmasında, Stone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 4. turda MW başına 100 bin Euro katkı payı ile kazanan teklifin sahibi oldu.

40 MW bağlantı kapasiteli Van GES yarışmasında, 12. tur sonunda MW başına 187 bin Euro katkı payı ile Zincir GES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. en iyi teklifi verdi.

50 MW kapasiteli Bolu GES yarışmasında, Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. 7. turda MW başına 44 bin Euro katkı payı ile en iyi teklifi gerçekleştirdi.

85 MW bağlantı kapasiteli Erzurum-3 GES yarışmasında, 7. turda Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. MW başına 120 bin Euro katkı payı ile kazanan teklif sahibi oldu.

260 MW kapasitesiyle yarışmaların en büyüğü olan Eskişehir GES ihalesinde, Efor Holding A.Ş. 13. turda MW başına 105 bin Euro katkı payı ile en iyi teklifi verdi.