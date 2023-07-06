Yellen, 4 günlük Çin ziyaretine başladı

Çin yerel basınına göre Yellen, ABD Hazine Bakanı olarak ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. Yellen'ın, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor.

Yellen ayrıca temaslarında, iklim değişikliği, yükselen piyasalar ve gelişen ekonomilerde borç sorunları gibi konuları da gündeme getirecek.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti, ABD toprakları üzerinde uçan ve Çin'e ait casus balon iddiaları gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen'ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.