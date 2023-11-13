Yellen'dan, Asya Pasifik ülkelerine "sürdürülebilir büyüme" çağrısı

San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Yellen, APEC üyelerinin dünyanın en hızlı büyüyen ve en dinamik ekonomilerinden bazılarını temsil ettiğini söyledi.

Bu nedenle bu ülkelerin attığı adımların yalnızca kendi ekonomileri için değil dünyanın karşı karşıya olduğu küresel zorlukların çözümü açısından da önem taşıdığını kaydeden Yellen, açık, dinamik, dirençli ve barışçıl bir Asya-Pasifik topluluğu yönündeki ortak vizyona ulaşmada, söz konusu ekonomiler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Yellen, maliye bakanlarının Kovid-19 salgınına müdahale ve iyileştirme çabalarına öncelik verilen birkaç yılın ardından 2023'te yeniden uzun vadeli önceliklere odaklandığını vurgulayarak, bunlar arasında modern arz yönlü ekonomi, sürdürülebilir finans ve dijital varlıkların yer aldığını aktardı.

Söz konusu öncelikli alanların uzun vadeye yönelik olmasının, bunların ele alınmasını daha az acil hale getirmediğini vurgulayan Yellen, şunları kaydetti:



"Eşitsizliği azaltacak ve sürdürülebilir şekilde iş gücü arzını, yenilikçiliği ve altyapı yatırımlarını artırarak uzun vadeli ekonomik görünümümüzü daha da iyileştirmemiz gerekiyor. Kendimizi, ekonomilerimize büyümek için ihtiyaç duydukları temiz enerjiyi sağlarken gezegenimizi koruyacağımız sürdürülebilir bir büyüme yoluna koymamız gerekiyor. Finansal piyasaları güvenli tutarken, inovasyonu teşvik etmek için yeni gelişen teknolojilerden yararlanmamız gerekiyor."

Yellen'ın, APEC toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Endonezya, Meksika, Avustralya ve Çinli mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerde, APEC politika hedefleri ile bölgesel ekonomik ortaklıklar konularında işbirliği ele alındı.