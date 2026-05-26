Yem maliyetleri fiyatlara yansıdı: Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre ikiye katlandı

Bingöl Kurbanlık Hayvan Pazarı'nda satışlar geçen yıllara göre durgun geçiyor. Besiciler, küçükbaş fiyatlarının 15-35 bin, büyükbaşların ise 100-300 bin lira arasında değiştiğini, buna rağmen müşteri sayısının az olduğunu söyledi.

Besiciler ve yurttaşlar ekonomik krizin hem satışları hem de kurbanlık alımını zorlaştırdığını belirtirken, pazardaki hareketliliğin bayramın ilk gününde artmasını umut ediyor.

Fiyatlar 15 bin TL’den 350 bin TL’ye kadar çıkıyor

Bingöl'ün kırsal bölgelerinden kente getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını beklerken, pazarda küçükbaş hayvan fiyatları 15 bin ile 35 bin lira, büyükbaş hayvan fiyatları ise 100 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor.

Pazarın dikkat çeken kurbanlıklarından biri olan "Şampiyon" isimli 740 kilogramlık tosun ise 350 bin liradan satışa çıkarıldı.

Artan yem ve bakım maliyetleri kurbanlık fiyatlarını yükseltirken, pazarda bayram öncesi beklenen hareketlilik yaşanmadı. Düşen alım gücü hem besiciyi hem de vatandaşı zor durumda bıraktı.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Seyithan Özgün, fiyatların yüksek olmasının temel nedeninin yem maliyetleri olduğunu belirterek, "Yem maliyetleri besiciye çok ağır geliyor. Bu nedenle fiyatlar yükseliyor. Geçen yıla göre kurbanlık fiyatları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Alım gücü düştü. Müşteri de bekliyor, satıcı da bekliyor" dedi.

Besiciler satışların durgun olduğunu söylüyor

Pazarda sıkı pazarlıkların yaşandığını ifade eden hayvan yetiştiricisi Özcan Oğuz ise bu yıl hayvan sayısının az olduğunu söyledi. Oğuz, "Küçükbaş kurbanlıklar 25 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl hayvanların çoğu başka illere gönderildi. Bazıları da kesime gitti. Pazara gelen insan sayısı az. Umudumuz bayramın birinci günü" diye konuştu.

Büyükbaş hayvan satışlarının daha zor olduğunu belirten besici Ahmet Çingay, "Hayvan satılmıyor. Özellikle büyükbaş satışları çok durgun geçiyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Süzen ise ekonomik krizin hem besiciyi hem alıcıyı etkilediğini söyledi. Süzen, "Alım gücü yok. Ekonomik kriz var. Yetiştirme maliyetleri çok yüksek, yem pahalı. İnsanlar almakta zorlanıyor" dedi.

Arife gününde dahi önceki yıllardaki yoğunluğun oluşmadığı Bingöl'de besiciler, satışların bayramın ilk gününde artmasını umut ediyor.