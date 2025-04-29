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Yem sanayicileri, mısırda yeni tarife kontenjanı talep etti

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, bu yıl mısırda açılan tarife kontenjanının bitmek üzere olduğunu belirterek, "Acilen mısırda yeniden bir tarife kontenjanı açılmasına ve mümkünse gümrüksüz getirilmesi için bir plan yapılmasına ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Haber Merkezi
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Yem sanayicileri, mısırda yeni tarife kontenjanı talep etti
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Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, yem sektörünün hububatlardan mısır, yemlik buğday ve arpa kullandığını söyledi.

Türkiye'de mısır üretiminin yıllık 8-9 milyon ton civarında olduğu bilgisini veren Karakuş, bu üretimin de bir kısmının yem sektöründe kullanıldığını bildirdi. Karakuş, geçen yıl belirli miktarda ithalat izniyle tarife kontenjanı açılması sonucu ülkede mısır açığının kapatılması yoluna gidildiğini anımsattı.

Bu yıl da yaklaşık 3 ay önce mısırda tarife kontenjanı açıldığını hatırlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Tarife kontenjanının tonaj olarak bittiğini gözlemliyoruz. Acilen mısırda yeniden bir tarife kontenjanı açılmasına ve mümkünse gümrüksüz getirilmesi için bir plan yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Mısırın ton fiyatı bu yıl 8 bin lira civarından 12 bin liraya çıktı. Mısır fiyatlarının yükselmesi diğer tarımsal ürünlerinin de yükselmesine neden oluyor ve enflasyona olumsuz etki ediyor. An itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri tarafından mısırda tarife kontenjanı açıklanmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim."

Mısır ithalatının geçen yıl 4 milyon tonu bulduğu bilgisini veren Karakuş, bu yıl ise söz konusu miktarın yaklaşık 1 milyon ton olduğunu ifade etti.

Karakuş, mısır fiyatlarının et, süt ve tavuk gibi ürünleri doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, bu ürünlerin maliyetinde yemin büyük paya sahip olduğunu dile getirdi.

"Nisan yağışlarının etkisiyle hububatta problem görünmüyor"

Öte yandan, yeni sezon öncesi hububat sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Karakuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllık 21 milyon ton civarında buğday, 8-9 milyon ton civarında arpa ve 9 milyon ton mısır üretimi var. Burada önemli olan kendine yeterliliği sağlamak. Türkiye'de 2025 yılında bir miktar yağış eksikliğimiz var. Nisan yağışlarının etkisiyle hububat ürünlerinde bir problem görünmüyor. Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların eksikliğinden dolayı bazı ürünlerde eksiklik var. Burada da ürünlerde ciddi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz."

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