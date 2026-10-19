Yemek ihalelerinde danışıklı hareket iddiası: 10 şirkete soruşturma
Rekabet Kurumu, kamu kurumlarının toplu yemek hizmeti alım ihalelerinde danışıklı hareket ederek rekabeti ihlal ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla 10 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu, kamu kurum ve kuruluşlarının toplu yemek hizmeti alım ihalelerinde danışıklı hareket ederek kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla sektörde faaliyet gösteren 10 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumundan 19 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı.
Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 10 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Hangi şirketler hakkında soruşturma açıldı?
Rekabet Kurulunun soruşturma başlattığı şirketler şöyle:
Akyol Kurumsal Yemek Hizmetleri Ltd. Şti.
Aş Dünyası Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Azık Yemek Sanayi ve Ticaret AŞ
Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Gusto Toplu Yemek Üretim Hizmetleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Kaf Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kalfoğlu Yemek Ticaret Ltd. Şti.
Paraf Yemek Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.
Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kamu ihalelerinde rekabet ihlali iddiası incelenecek
Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen toplu yemek hizmeti alım ihalelerinde danışıklı hareket edip etmedikleri incelenecek.