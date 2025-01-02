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Yemek Kartları Derneği: SGK’nın prim kararı işveren ve çalışan için kazanım oldu

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yemek kartları üzerine yayımladığı son genelge ile yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı kararı verildi. Yeni düzenleme ile ilgili Yemek Kartları Derneği’nden de açıklama geldi. Dernek, SGK’nın prim kararının işveren ve çalışan için kazanım olduğunu dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Yemek Kartları Derneği: SGK’nın prim kararı işveren ve çalışan için kazanım oldu
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Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yemek kartları üzerine yayımladığı son genelgenin, işverenler ve çalışanlar lehine önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Yemek yardımlarında 2025 için istisna uygulanacak

Dernekten yapılan açıklamaya göre SGK, yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı, nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlar ile yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabileceği yönünde genelge yayımladı. 

"Prim kararı işveren ve çalışan için kazanım oldu"

Açıklamada genelgeyi değerlendiren Piyade, "SGK, insanın en temel ihtiyacı beslenmeye yönelik yapılan sosyal yardımlardan prim alma uygulamasına son vererek, işverenler ve çalışanlar lehine önemli bir kazanım sağladı." ifadelerini kullandı.

İşveren artık prim ödemeyecek 

Söz konusu kararla yemek kartlarının ayni yardım olarak değerlendirildiğini aktaran Piyade, çalışanlarına gerçek anlamda ayni yemek yardımı yapmak isteyen işverenlerin artık prim ödemeyeceğine değindi.

"Düzenleme yemek yardımlarının artırılmasını teşvik edecek"

Piyade, "Bilindiği üzere, yemek kartlarının ayni yardım olarak primden tamamen istisna tutulması, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80. madde B bendi'ndeki düzenleme kapsamında. Danıştay tarafından iptal edilen SGK'nın 2022 tarihli genelgesindeki ayni yemek yardımlarından prim alınmasından yeni genelgeyle vazgeçilmesi, çalışanlara yapılan yemek yardımlarının artırılmasını teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

 "Yemek kartlarının kullanım alanları değişmedi"

Kurumun prim kayıplarının artmaması için 'market kullanımında' değişiklik yapılmadı

Piyade, yemek yardımlarında bu yıl 158 liraya kadar istisna uygulanmasını da olumlu bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"SGK, böylece nakit ve nakit benzeri uygulamaların sebep olduğu kayıt dışılığın ve kurumun prim kayıplarının daha fazla artmaması için istisna limitini artırmamayı tercih etti.

Sonuç olarak, yemek kartlarında yerleşik uygulamaya dönüş yapıldı. Kullanım alanları değişmedi, yemek kartları eskiden de olduğu gibi tamamen primden istisna tutularak kullanılabilecek."

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