'Yemek kartları, kayıt dışı çalışmanın önüne geçiyor'

Setcard'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, çalışanların sosyal hakları kapsamında 40 bini aşkın restoran, pastane, büfe, kafe gibi işletmelerde kullanılan yemek kartlarıyla kayıt dışının önlendiğini kaydetti.

Yemek kartı ile yapılan yemek ödemelerinde KDV ve gelir vergisi kaybı yaşanmadığını aktaran Piyade, "Mevcut elektronik kontrol sistemimiz sayesinde yemek sektöründeki işletmelerin yemek kartı satışları elektronik olarak kayıt altına alınmakta ve tamamının faturalandırılması sağlanmaktadır. Çünkü yemek hizmeti veren işletmenin, yemek kartı şirketlerinden ödemesini alabilmesi için tüm satışlarının faturalandırılması, faturanın doğru içerikte olması ve doğru KDV oranından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yapı sayesinde vergi kontrol sistemi sıfır kayıp ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalışanın seçme özgürlüğü ile yemek ihtiyacını giderdiği, işverenin şirket gideri olan personel yemeğindeki vergi yüküne katlanmadan doğru maliyet ile bütçelediği ve kapalı devre yemek ağı sayesinde vergi kaybı olmadan şeffaf ve kontrollü bir yapı sunduklarına dikkati çeken Piyade, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşverenler de sistemden büyük faydalar elde etmektedir. Öncelikle, yemek kartları sayesinde işverenler önemli seviyede vergi ve prim avantajlarından yararlanmakta ve maliyetlerini azaltmaktadır. Aynı zamanda, çalışanlarına sundukları yemek yardımları sayesinde işverenlerin iş gücü verimliliği artmakta, çalışan bağlılığı güçlenmekte ve bu sayede de rekabet avantajı elde etmektedir. Toplumun her kesimini mutlu eden bir kazan-kazan sistemi oluşturan yemek kartları ile vergi sistemi de daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapıya kavuşmakta ve bu sayede kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmektedir."