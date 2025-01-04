  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacak
Takip Et

Yemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacak

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, "Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının, restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacak
Takip Et

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) son düzenlemeyle yemek kartlarında prim ödemesini kaldırarak işverenin elini rahatlattığını belirterek, bunların restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Piyade, SGK tarafından yapılan son düzenlemenin, bugünün ekonomik şartlarında çalışanları ve işvereni sıkıntıya sokacak, gıda alımını engelleyecek bir düzenleme olmadığını vurguladı.

Piyade, düzenleme sayesinde yemek ödeneklerinin çalışan lehine artırılmasının önünün açıldığını dile getirdi.

Danıştayın son kararıyla ayni yardım olan yemek kartlarından prim alınmasının önüne geçildiğini aktaran Piyade, "SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, ayni yardım kapsamında yönetmelik ve devamında genelge düzenleyerek yemek kartlarından prim alınmayacağını, ayni yardım olduğunu beyan etmiştir." ifadesini kullandı.

Piyade, "SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine olan ve 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçmiştir. 31 Aralık 2024'te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 'nakit veya nakit yerine geçecek şekilde' ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yemek kartlarının banka poslarında ve ATM'lerde kullanılamayacağını belirten Piyade, "Kapalı bir networkte yalnızca restoran, pastane, market, büfe gibi yemek ve tüketime hazır gıda noktalarının anlaşmalı olan bir kısmında geçerlidir." bilgisini paylaştı.

Yemek kartlarının her noktada geçmediği, yalnızca yemek ve gıdayla sınırlı olduğu için herhangi bir limite tabi olmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda elektronik kontrol alt yapısı ile kayıtlı ekonomiyi destekleyen, vergi kaybı olmadan, yüzde 100 kayıtlı bir sistemi işleten yemek kartlarının, anlaşmalı iş yerlerinin kapsamı 30 yıldır aynıdır. Yemek kartları ayni yardım kapsamında primden muaftır. Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir."

Devlet, markette harcanan yemek kartlarını sıkı takibe alacak!Devlet, markette harcanan yemek kartlarını sıkı takibe alacak!Ekonomi
Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe: Yemek kartları ekonomiye katkı sağlıyorEdenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe: Yemek kartları ekonomiye katkı sağlıyorŞirket Haberleri
Ekonomi
2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı
2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! MTV ve yapılandırma ödemeleri son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma ödemeleri için son gün 31 Ocak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İşini kuracak engellilere destek vermeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İşini kuracak engellilere destek vermeye devam edeceğiz
Turizmcilerden 2025'te Antalya için yeni rekor beklentisi
Turizmcilerden 2025'te Antalya için yeni rekor beklentisi
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024 yılında 1,1 trilyon lirayı geçti
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024 yılında 1,1 trilyon lirayı geçti