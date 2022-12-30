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Yemek ve yol yardımında istisnalar belli oldu

2023 yılında yemek istisnası 51 liradan 110 liraya yükseltildi. 25,5 liralık yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarıldı. Bakan Nebati, "Aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi açıkladı.

Bakan Nebati, açıklamsında yemek ve yol istisnasına ilişkin son rakamları da paylaştı.

Buna göre; yemek istisnası 51 liradan 110 liraya yükseltildi. 25,5 liralık yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarıldı.

Bakan Nebati, "Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek" dedi.

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