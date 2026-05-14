Yemeksepeti, ekonomiye yıllık 3 milyar Euro katkı sağladı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de online yemek siparişine 2001 yılında başlayan ve bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yemeksepeti, 25 yıllık verilerini açıkladı. 2015 yılında 589 milyon dolar değerleme ile Almanya merkezli online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alınan şirketin paylaştığı verilere göre platform üzerinden bugüne kadar 1,7 milyardan fazla sipariş verilirken, toplam kullanıcı sayısı 37,6 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren platformun aktif iş ortağı sayısı ise 135 bin 871 oldu.

Şirketin 25 yıllık performansının değerlendirildiği ve önümüzdeki dönem hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda “Türkiye’nin Dijital Sofrasında Çeyrek Yüzyıl” başlıklı çalışma paylaşıldı. Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre 25 yıllık dönemde platform üzerinden en çok sipariş edilen ürün 141,4 milyon adet ile lahmacun oldu. Lahmacunu ayran, cola, ranch sos ve tavuk döner dürüm takip etti.

Verilere göre Türk tüketicisinin damak tadında da önemli değişimler yaşandı. 2014-2020 döneminde pizza üçüncü sırada yer alırken, 2021-2025 döneminde döner üçüncü sıraya yükseldi. Kebap ve Türk mutfağı ise her iki dönemde de liderliğini korudu.

Siparişlerin yüzde 96’sı mobilden

Yemeksepeti verileri, Türkiye’de dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini de ortaya koydu. 2014 yılında siparişlerin yüzde 64’ü web sitesi üzerinden verilirken, 2025 itibarıyla mobil uygulamaların payı yüzde 96’ya çıktı. Platformun kullanıcı tabanı da son 15 yılda hızlı büyüdü. 2010’da 900 bin aktif kullanıcı bulunan platform, 2025’te 13,2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. İlk 10 milyon kullanıcı barajı ise 2020 yılında aşıldı.

Online yemek servisine market ve mahalle hizmetini de ekleyen şirketin verilerine göre son dört yılda mahalle tarafındaki sipariş adedi 19 kat, ciro ise 165 kat büyüdü. Platforma kayıtlı yerel esnaf sayısı 19 bin 109’a ulaştı. 2021-2025 arasında sisteme 53 bin 981 yeni restoran dahil olurken, sadece 2025 yılında katılan yeni restoran sayısı 22 bin 209 oldu.

Kullanıcıya 35,3 milyar TL’lik geri dönüş

Şirketin açıkladığı verilere göre son 10 yılda kullanıcılara indirim, kupon ve puan sistemi üzerinden toplam 35,3 milyar TL değerinde geri dönüş sağlandı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 56’sı indirimlerden, yüzde 44’ü ise kuponlardan oluştu. 2023 yılında yapılan analizde ise kampanyalara katılan restoranlarda siparişlerin yüzde 31,39, cironun ise yüzde 88,15 arttığı belirtildi.

Farklı alanlarda da hizmet veriyor

Toplantıda konuşan Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver, tüm bu hizmetler ile birlikte şirketin ekonomiye yıllık 3 milyar euronun üzerinde katma değer sağladığı bilgisini verdi. Hızlı ticaret ekosisteminde potansiyelin çok büyük olduğunu dile getiren Çalapöver, market ve mahalle hizmetinin ise çok daha yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Çalapöver, “Yemek tarafında da senelik çift haneli büyüme görüyoruz. Markete 2019’da, mahalle hizmetine ise 2021’de başladık. Market tarafında 135 noktada hizmet veriyoruz. 25 binden fazla ürün çeşidi ve yıllık 10 milyar TL ciroya ulaşıyoruz. Mahallede 81 ilde ve Kıbrıs’ta varız. Orada da 10 bin aktif mahalle esnafına destek veriyoruz. 25 senede mahalle tarafındaki büyüme en dik büyüme eğrisini temsil ediyor. İlk seneden bu yana siparişler 19 katına, ciro 165 katına çıktı. 4-5 senede market ve mahalle büyümesinin aynı süratle hızını kesmeden devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Fiyat, artık ana belirleyici

Toplantıda soruları da cevaplayan CEO Çalapöver, yüksek enflasyon ortamının yol açtığı gelir erimesinin tüketici davranışına etkisi hakkındaki soruya, “Enflasyonist ortam tabi ki kullanıcı davranışlarını etkiliyor. Bizim sektörümüzde ana belirleyici üç faktör var. Biri çeşitlilik, diğeri deneyim kalitesi, diğeri de fiyat. Geçmişte dünyada da olduğu gibi bu üçü hemen hemen aynı şekilde önem görüyordu. Bizim verilerden anladığımız fiyat son dönemde karar vermede daha önemli hale geldi. Dolayısıyla enflasyonist ortamın tüketici davranışını etkilediğini söyleyebilirim. Büyümeye de bir etkisi yok ancak. Biz de sektör de çift haneli büyümeye devam ediyor” diye cevapladı.

Komisyon oranları ve esnafın karlılığı hakkında ise Çalapöver, “Esnaf karlı, her sipariş bazında karlı olduklarını söyleyemem takip etmiyorum ama genel anlamda karlı oldukları için bizimle ve diğer platformlar ile çalışmaya devam ediyorlar. Komisyonlarda da bizim teslim ettiğimiz ve bizimle çalışmayan kuryeler tarafından teslim edilen siparişler var. İkisi için ayrı komisyonlar oluyor. Komisyonların aşağı çekilmesi konusunda bir rekabet de var ama ana oyuncular birbirine çok benzer komisyon oranları ile hareket ediyorlar. Rekabet bu anlamda da ciddi bir baskı yaratıyor ve bu da iyi bir şey” diye konuştu. Çalapöver’in verdiği bilgilere göre şu an şirket 26 bine yakın aktif kurye ile çalışıyor.

20’den fazla ülkeye teknoloji ihracatı

Yemeksepeti, hızlı servisin yanında aynı zamanda teknoloji ihracatçısı haline de geldi. CEO Çalapöver, çatı şirketleri Delivery Hero vasıtası ile Türkiye’de hayata geçirdikleri birçok teknolojiyi ihraç eder hale geldiklerini belirterek, “Joker ismini verdiğimiz reklam tool’u var. Bu 20’nin üzerinde Delivery Hero şirketinde kullanılıyor. Restoranların kendilerinden önce sipariş vermemiş müşterilere indirim sağlayan bir tool. Şu anda da sadece Delivery Hero’da değil, rakipler tarafından da benimsenmiş bir tool” dedi.